Leone XIV a Parigi: “Viaggio per portare un messaggio di pace”

Il quinto viaggio apostolico internazionale di Papa Leone XIV si apre nel segno della pace, del dialogo tra i popoli e della dignità della persona. Dal 25 al 28 settembre il Pontefice è in Francia, con tappe a Parigi, Lourdes e Metz, in un itinerario che unisce dimensione istituzionale, culturale e spirituale. Dall’incontro con Emmanuel Macron, che lo ha accolto all’arrivo, alla visita all’Unesco, dalla preghiera a Notre Dame alla veglia con i giovani allo Stade de France, il viaggio propone diversi momenti di confronto. Al centro anche l’Europa, richiamata dalla figura di Robert Schuman, e il desiderio di riconciliazione affidato alla Vergine Maria.

Il viaggio apostolico

Il gesto con la mano per salutare chi era sulla pista dell’aeroporto di Roma, la chiusura delle porte dell’Airways A321 e la partenza alle ore 7.58. Così è iniziato il quinto viaggio apostolico internazionale in Francia di Papa Leone XIV dal 25 al 28 settembre. Oltre due ore di volo e poi l’atterraggio alle ore 9.56 allo scalo di Parigi Orly per una giornata intensa. La capitale francese è la prima città nella quale il Pontefice sosterà per poi recarsi a Lourdes, cuore mariano del Paese, quindi a Metz, patria di Robert Shuman, uno dei padri fondatori dell’Unione Europea. Sulle orme dei suoi predecessori – Giovanni Paolo II era stato in Francia 7 volte (8 calcolando la tappa nel 1989 a La Réunion, dipartimento francese d’oltremare); Francesco 3 tra Strasburgo, Marsiglia e Corsica mai però in visita ufficiale – il Pontefice come di consueto incontrerà le autorità, la società civile e il Corpo Diplomatico al Palazzo dell’Eliseo, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron. Terrà così il suo primo discorso in francese dei 15 previsti.

Il programma della giornata

Dopo il pranzo in Nunziatura, Papa Leone nel pomeriggio si sposterà nella sede dell’Unesco, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura, dove terrà il suo secondo discorso questa volta in inglese. A seguire si recherà nella Cattedrale di Notre Dame, primo Papa a entrare nella chiesa ricostruita dopo l’incendio che l’aveva devastata nel 2019, per la celebrazione dei Vespri con i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, i consacrati, le consacrate e i seminaristi. Previsto il rientro in Nunziatura per la cena e poi l’ultimo appuntamento della giornata: alle 21 la Veglia di preghiera con i giovani allo Stade de France di Saint Denis, teatro della vittoria dei mondiali di calcio del 1998 da parte della Francia ai danni del Brasile.

Il telegramma all’Italia

In volo Papa Leone ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella nel quale affida il suo viaggio in Francia alla Vergine Maria, “alla cui intercessione – scrive – affidiamo il desiderio di pace e riconciliazione tra i popoli”. Leone rivolge i suoi saluti al capo dello Stato che accompagna con fervidi auspici per il bene e la prosperità dell’intera Nazione italiana”.

Mattarella: la visita del Papa, segno di speranza per un futuro di concordia

In risposta Mattarella ringrazia per il messaggio sottolineando come la Francia nella sua storia millenaria, abbia apportato all’Europa e al mondo “un contributo essenziale per l’affermazione dei diritti e delle libertà individuali, insieme a quegli ideali universali che sono a fondamento delle nostre democrazie”. Prendendo spunto dal motto del viaggio – “Affinché il mondo abbia la vita” – il presidente della Repubblica Italiana ricorda che queste parole incoraggiano “all’unità e alla coesione”, suscitando “un impegno positivo indirizzato alla ricerca del bene comune e al servizio della persona umana”. Cita poi Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell’Europa, “ancora oggi, – si legge nel comunicato – il processo d’integrazione alimenta e sostiene l’ordine multilaterale basato sulle regole, argine irrinunciabile al predominio indiscriminato della forza, mentre si fa ogni giorno più pressante l’esigenza di un’equa condivisione delle risorse sul pianeta, di un loro impiego etico, salvaguardando l’equilibrio tra le genti e le generazioni”. Infine, l’augurio che il messaggio del Papa “in favore della dignità di ogni essere umano e della collaborazione tra i popoli” sia accolto come “segno di speranza in un futuro di maggiore concordia”.

Le dichiarazioni in volo

La recente decisione del presidente Usa Donald Trump di vietare alla Cnn e ad altri media l’accesso alla Casa Bianca emerge – seppur indirettamente – nel saluto del Papa al corrispondente proprio della Cnn, Christopher Lamb, al quale il Pontefice dice: “Sono molto contento che voi siete tutti qui e penso che sia necessaria, che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti”. Mentre con i colleghi spagnoli Leone XIV ricorda la crisi migratoria della scorsa estate a Ceuta, che assicura di aver seguito “dal primo giorno”: “È una crisi che ha cause di differenti tipologie dietro. Bisogna capire come rispondere per evitare questo genere di emergenza. È stata veramente una crisi umanitaria”. Un pensiero del Papa alla Spagna, quarto viaggio apostolico nel giugno scorso, anche nelle parole iniziali di saluto: “Vorrei fare una menzione speciale per quanti di voi hanno viaggiato con me quando siamo tornati a Roma della Spagna. E voglio scusarmi personalmente per un incidente, con il quale non ho nulla a che fare ma so che ha lasciato alcuni di voi dispiaciuti per il fatto che non abbiamo potuto viaggiare al ritorno insieme per Roma”.

Per annunciare la pace

Papa Leone ringrazia quindi tutti per il lavoro di “copertura del viaggio in Francia” che ha “diversi temi importanti”. Rimanda il colloquio alla conferenza stampa sul volo di ritorno da Metz: “Non vedo l’ora di vedervi durante il viaggio di ritorno e avremo modo di parlare un po’”. Prima però una importante premessa: “Prima di tutto, viaggio in Francia, così come in ogni altra parte del mondo, come seguace di Gesù Cristo per annunciare la pace, la pace di Cristo in tutto il mondo. È un messaggio che, come tutti sappiamo, è importante in questo momento”. Oltre ai brevi colloqui, alle richieste e alle benedizioni, anche alcune domande più personali. “Lei è una persona felice?”, domanda la vaticanista del Messaggero, Franca Giansoldati. “Sì, lo sono, sono felice a parte le difficoltà, ma trovo conforto nella fede…”, replica il Papa. “Comunque sono contento della scelta fatta tanti anni fa. Ma perché mi vede triste?”. “No, però il peso della Chiesa si fa sentire?”. “Qualche volta di più… però Dio è grande!”, la risposta di Leone.

Fonte Vatican News