Leone XIV a Chiclayo: “I laici non sono una concessione, vanno rilanciati i consigli pastorali”

“Prima di qualsiasi servizio, incarico, professione o ministero, siamo battezzati. La nostra prima identità è quella di figli e figlie di Dio e membri del suo Popolo”. È un ritorno carico di significato quello di Papa Leone XIV nella diocesi peruviana di Chiclayo, dove nel Santuario dedicato a Nostra Signora della Pace ha incontrato vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi, équipes sinodali e consigli pastorali provenienti da diverse regioni del Paese. Ringraziando monsignor Edinson per il saluto iniziale, il Pontefice ha tracciato le linee guida per costruire una Chiesa autenticamente sinodale e missionaria, riprendendo il cammino promosso con entusiasmo da Papa Francesco. Al centro della riflessione del Santo Padre c’è il fondamento battesimale dell’identità cristiana, da cui scaturisce la corresponsabilità di tutta la comunità nell’evangelizzazione. Leone XIV ha chiarito con fermezza che la comunione ecclesiale non significa uniformità, bensì valorizzazione delle diverse culture, vocazioni e carismi. Autorità come servizio: nella Chiesa l’autorità va esercitata come discernimento e promozione delle iniziative, ricordando che “la partecipazione dei laici non è una concessione, ma un’espressione della loro dignità battesimale”. Dalle parole alla pratica: “È facile parlare di sinodalità, ma praticarla è una sfida ed esige che tutti rivedano i propri atteggiamenti e comportamenti, a cominciare dai pastori, i primi servitori della comunità”, ha ammonito il Papa, indicando come pilastri indispensabili la preghiera, l’ascolto della Parola, la Messa, l’adorazione eucaristica e il discernimento comunitario. Richiamando le costituzioni conciliari Lumen gentium e Gaudium et spes, il Pontefice ha ribadito che “non c’è missione senza comunione” e che l’attenzione alle fragilità del mondo — l’accompagnamento delle famiglie, dei giovani, dei migranti, delle popolazioni indigene, dei poveri e la difesa della giustizia e della pace — “non sono compiti facoltativi, ma esigenze della nostra missione ecclesiale”. Sul piano concreto della vita diocesana e parrocchiale, Leone XIV ha infine rivolto un forte appello a rilanciare il ruolo dei consigli pastorali: pur avendo voto consultivo, rivestono una notevole importanza ecclesiale per ascoltare la realtà e discernere le priorità. Da qui l’esortazione affinché “ogni comunità possa esprimere il suo consiglio pastorale”, curando un’adeguata formazione dei suoi membri, affidando infine il cammino della Chiesa del nord del Perù alla benedizione della Madonna della Pace.

Il discorso

Buonasera a tutti! Grazie della vostra accoglienza!

Ringrazio Mons. Edinson per le parole che mi ha rivolto a nome di tutti. Il mio saluto a tutti i presenti: sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, seminaristi, equipe sinodali, consigli pastorali e tutti i fratelli provenienti dalle parrocchie della diocesi di Chiclayo e da diverse regioni del Perù. Benvenuti a questo incontro! Grazie per la vostra presenza in questo santuario dedicato a Maria nostra Madre sotto il titolo di Nostra Signora della Pace. Cari fratelli e sorelle, venendo oggi tra voi come Successore dell’Apostolo San Pietro, avverto ancora più forte il legame che ci unisce in Cristo e nel suo corpo, che è la Chiesa, mistero di comunione, popolo di Dio in cammino attraverso la storia. Voi stessi rappresentate molto bene la ricchezza di questo Popolo, nella varietà dei carismi e dei ministeri. Una dimensione integrante della Chiesa, promossa con grande entusiasmo da Papa Francesco, è la sinodalità, che significa camminare insieme, ascoltare, discernere e partecipare in modo corresponsabile alla missione. Ci chiediamo quindi: come possiamo essere una Chiesa più sinodale e missionaria?

Missionarietà

Alla base c’è il nostro legame con Cristo, radicato nel Battesimo. Sappiamo tutti che il fondamento dell’identità cristiana è il Battesimo. Attraverso di esso siamo stati incorporati a Cristo, resi figli di Dio, membri della Chiesa cattolica e partecipi della sua missione. Prima di qualsiasi servizio, incarico, professione o ministero, siamo battezzati. La nostra prima identità è quella di figli e figlie di Dio e membri del suo Popolo. In quanto battezzati, partecipiamo tutti al sacerdozio di Cristo e alla sua missione profetica; pertanto, l’intera comunità è corresponsabile nell’evangelizzazione. Il Battesimo è una vocazione permanente ad ascoltare la Parola, a celebrare la fede, a vivere la carità, a partecipare alla vita della comunità, ad annunciare il Vangelo e a servire in modo particolare i poveri e gli emarginati. La prima testimonianza che le comunità cristiane devono dare è l’amore fraterno tra i propri membri, riflesso della Santissima Trinità (cfr Gv 13,34-35; 17,22-23). Non c’è missione senza comunione.

Sinodalità

La comunione della Chiesa, che la rende segno e strumento dell’unione con Dio e dell’unità del genere umano (cfr CONC. ECUM. VAT. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 1), non è uniformità. L’autentica comunione valorizza la diversità delle culture, delle vocazioni, dei carismi e dei ministeri come una ricchezza e li promuove. In quest’ottica, l’autorità all’interno della Chiesa dev’essere esercitata come servizio, discernimento e valorizzazione dei carismi e delle iniziative, poiché la partecipazione dei laici non è una concessione, ma un’espressione della loro dignità battesimale. Una Chiesa sinodale, d’altra parte, condivide le gioie, le speranze, i dolori e le angosce dell’umanità, specialmente dei poveri e di coloro che soffrono, come insegna il Concilio Vaticano II (cfr Cost. past. Gaudium et spes, 1). Ascoltare la realtà sociale e culturale, difendere la dignità umana, accompagnare le famiglie, i giovani, i migranti, le popolazioni indigene, le persone in condizioni di povertà, l’impegno per la giustizia, la pace e il bene comune non sono compiti facoltativi, ma esigenze della nostra missione ecclesiale. “Sinodalità” esprime l’idea di camminare insieme. È una dimensione costitutiva della Chiesa, che manifesta il Popolo di Dio in cammino e l’assemblea convocata dal Signore risorto. Fratelli e sorelle, vi incoraggio a scoprire sempre più la bellezza di essere comunità sinodali. In che modo? Facendo sì che ciascuno possa offrire il proprio contributo, come pietre vive di un edificio spirituale (cfr 1Pt 2,4-5), secondo le diverse vocazioni e i molteplici doni e ministeri animati dall’unico Spirito Santo (cfr 1Cor 12,1-31).

Ciò richiede una spiritualità fondata sulla preghiera, sull’ascolto della Parola, la partecipazione alla Santa Messa, l’adorazione eucaristica, il dialogo fraterno e il discernimento comunitario. Si tratta di uno stile di vita comunitario e pastorale che deve essere interiorizzato, affinché possa essere messo in pratica in modo coerente. Infatti, è facile parlare di sinodalità, ma praticarla è una sfida ed esige che tutti rivedano i propri atteggiamenti e comportamenti, a cominciare dai pastori, i primi servitori della comunità.

L’esortazione

Affinché le diocesi e le parrocchie possano assumere questo stile sinodale di comunione, partecipazione e missione, merita di essere rilanciato il ruolo dei consigli pastorali, nei quali alcuni di voi qui presenti sono impegnati. Sebbene il loro voto abbia valore consultivo, la loro importanza ecclesiale è notevole: contribuiscono ad ascoltare la comunità, a conoscere la realtà, a discernere le priorità e a formulare risposte più adeguate. Esorto pertanto a far in modo che ogni comunità possa esprimere il suo consiglio pastorale, i cui membri si impegnino anche a un’adeguata formazione.

Cari amici e care amiche, infine vorrei ringraziare ciascuno di voi per il vostro impegno generoso a favore della causa del Vangelo. Vi incoraggio a perseverare in questa opera. La Madonna della Pace benedica il lavoro che fate affinché il Regno di Dio si radichi in questa terra del nord e produca molti frutti per la gloria di Dio e per il bene delle anime. Grazie!