Leone XIV: 71 anni nel segno della fede, della missione e della pace

Papa Leone XIV compie 71 anni. Un compleanno che assume un significato particolare per la Chiesa universale, anche alla luce della storia personale del Santo Padre: Robert Francis Prevost è infatti il primo Papa proveniente dagli Stati Uniti d’America e il primo appartenente all’Ordine di Sant’Agostino. Nato il 14 settembre 1955 al Mercy Hospital di Chicago, nel quartiere di Bronzeville, nella zona sud della città, Leone XIV affonda le proprie radici in una famiglia di origini francesi, italiane, spagnole e creole della Louisiana. Gli anni trascorsi in Perù hanno consolidato un legame profondo con il Paese, del quale possiede anche la cittadinanza, mentre il suo pontificato è segnato da un costante impegno per la pace, il dialogo e la riconciliazione tra i popoli.

Un giorno speciale

Il 14 settembre la Chiesa universale vive un giorno speciale: Papa Leone XIV compie settantuno anni. Una data che non riguarda soltanto il calendario, ma tocca il cuore di milioni di credenti che, in questo anno e mezzo di pontificato, hanno imparato a riconoscere e ad amare il suo stile sobrio, schietto, eppure straordinariamente umano. Il modo in cui guida la Chiesa si è manifestato fin dall’inizio come testimonianza viva di quella “Chiesa in uscita” che egli vive con coerenza evangelica.

Dalla missione in Perù alla guida della Chiesa

Dagli anni dedicati al servizio pastorale in Perù, nelle comunità di Chulucanas e Trujillo, fino all’incarico di amministratore apostolico a Callao e poi come vescovo di Chiclayo, il Santo Padre ha saputo unire la guida spirituale a una presenza autentica accanto alla gente, specialmente ai poveri, agli esclusi, a chi soffre. Quasi due decenni di missione in terra latino-americana hanno plasmato in lui uno stile pastorale intriso di ascolto, sobrietà e dedizione, tratti che restano ancora oggi il segno distintivo del suo ministero petrino.

La pace come impegno concreto

A questa vicinanza concreta si è affiancato, fin dai primi passi del pontificato, un impegno costante per la pace: appelli misurati ma fermi, rivolti a chi ha responsabilità nelle guerre e nelle divisioni che segnano il nostro tempo, e un richiamo insistente al valore del perdono come via per ricostruire il dialogo tra le persone e tra i popoli.

Un grazie per la vicinanza agli ultimi

Nel giorno del suo compleanno ci stringiamo a lui nella preghiera, riconoscenti per il dono della sua persona. Oltre agli auguri, avvertiamo il bisogno di rivolgergli un ringraziamento autentico: per averci insegnato, più con i gesti che con i discorsi, che cosa significhi vivere il Vangelo al fianco degli ultimi, camminando accanto a chi troppo spesso viene lasciato indietro. Il suo esempio di vicinanza rappresenta oggi un orientamento prezioso per la Chiesa: in un mondo diviso, chiuso nell’individualismo e attraversato da forti ingiustizie, Papa Leone XIV ci richiama all’essenzialità, alla forza silenziosa della tenerezza, al coraggio di tendere la mano per amore verso l’altro.