Leone nell’Amazzonia peruviana: “L’ecologia integrale è l’alternativa allo sfruttamento arbitrario”

Mentre dall’altra parte del mondo si svolge Cop31, la conferenza che cerca soluzioni alla crisi climatica e ambientale, Papa Leone, giunto nel cuore dell’Amazzonia peruviana come un pastore in ascolto delle grida della Terra e dei poveri che salgono, esorta ad adottare un nuovo paradigma rispetto all’attuale estrattivo e che punta a massimizzare i profitti a favore di pochi a discapito dei molti, così da promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali e i diritti delle comunità locali e dei popoli indigeni. L’ecologia integrale, la giustizia sociale e la vita spirituale camminano insieme, ricorda il Santo Padre, facendo riferimento nel suo discorso ai due documenti del suo predecessore Papa Francesco, l’enciclica “Laudato si'” e l’esortazione apostolica “Querida Amazonia”.

L’abbraccio di una comunità multiforme

“Cari fratelli e sorelle, con gratitudine e commozione mi trovo oggi fra voi a Pucallpa, in questa ‘terra colorata’ nel cuore dell’Amazzonia peruviana. Ringrazio Dio e tutti voi perché sento l’abbraccio di una comunità multiforme. La ricchezza dei vostri volti e delle vostre provenienze è terreno di incontro vivace, dalle tinte forti. Vi ringrazio anche per le vostre parole, per i vostri canti e per aver condiviso anche oggi i dolori e le speranze che portate nel cuore”.

L’esperienza in Perù

“Sulle orme di Papa Francesco, nella sua indimenticabile visita a Puerto Maldonado, sono venuto come Pastore per mettermi in ascolto delle vostre storie e per camminare al vostro fianco. Desidero confermarvi nella fede e nella speranza, sostenendovi nella ricerca della giustizia e della pace di cui queste terre hanno tanto bisogno. I contrasti che frantumano l’umanità e sfigurano la creazione impattano drammaticamente sulle vostre comunità. Gli anni vissuti in questa amata terra del Perù come missionario e come vescovo mi hanno insegnato cosa significa che la Chiesa deve camminare insieme con l’umanità per servire fedelmente il Signore: è una condizione per somigliare a Gesù Cristo e seguirlo qui e ora, in attesa del suo ritorno”.

Il grido della Terra e dei poveri

“Nel contemplare la bellezza di questa assemblea, risuonano in noi con rinnovata urgenza le parole dell’Esortazione apostolica Querida Amazonia: «Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, dei popoli originari, degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa» (n. 7). Purtroppo, la voce che oggi sale da questi luoghi ci parla di ferite che non si sono ancora rimarginate, ma che anzi si sono aggravate. Il grido della Terra e il grido dei poveri si levano insieme, smascherando logiche di mercato e di sfruttamento che mettono a rischio l’equilibrio stesso del creato. Non è possibile separare la tutela della foresta amazzonica dalla preoccupazione per le popolazioni che la abitano; ecologia integrale, giustizia sociale e vita spirituale camminano di pari passo”.

Le tante vulnerabilità

“La prima testimonianza che abbiamo ascoltato ci ha ricordato che persino difendere la propria casa può costare la vita. Negli ultimi anni, molti leader indigeni sono stati uccisi per aver protetto i propri territori. Il sangue di questi fratelli grida a Dio e agli uomini reclama giustizia. La seconda testimonianza ci ha posto di fronte a una situazione drammatica: è inaccettabile che, in molte comunità, il diritto all’accesso alla salute e all’istruzione sia negato, a causa delle distanze geografiche e dell’abbandono da parte delle istituzioni. Siamo colpiti nell’anima e nel cuore la situazione di vulnerabilità in cui si trovano tante donne, bambine e adolescenti, così come il dolore lacerante di coloro che subiscono violenze e abusi sessuali, che causano ferite profonde, spesso nel silenzio della complicità e dell’impunità. In ogni ambito, la corruzione e l’arbitrio minano la fiducia fondamentale nella bontà dell’essere umano; ma ciò fa sì che il Vangelo irrompa come un richiamo ancora più forte alla conversione personale e comunitaria, offrendo una rinnovata speranza di guarigione, consolazione e riparazione”.

Un paradigma differente

“Carissimi, Pucallpa è una città giovane, ricca di energie e di attese, segnata da un urgente bisogno di rinascita morale e pedagogica. Lavoriamo dunque instancabilmente per un’educazione di qualità, che parli le vostre lingue e valorizzi i vostri saperi ancestrali, senza per questo smettere di preparare le nuove generazioni alle grandi sfide globali. Di fronte alla tendenza a considerare questa immensa regione come una riserva di risorse da estrarre, siamo chiamati a sviluppare e consolidare un paradigma differente, quello che sorge dall’ascolto di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Papa Francesco, nell’Enciclica Laudato si’, ha denunciato le conseguenze distruttive del paradigma tecnocratico dominante, che tende a fagocitare la natura e le culture in vista di un profitto immediato a favore di pochi (cfr nn. 106-114). A tale modello dobbiamo opporre, con tenacia e lungimiranza, l’ecologia integrale, espressione della civiltà dell’amore. Una visione alternativa, radicata nelle sapienze dei popoli, che riconoscono con linguaggi diversi come tutto nel mondo sia intimamente connesso. Voi conoscete bene le ferite causate dalla deforestazione indiscriminata, dall’inquinamento delle acque dovuto all’estrazione mineraria irregolare e alle fuoriuscite di petrolio, che non sono incidenti di percorso, ma i frutti amari di uno sfruttamento arbitrario delle risorse naturali che mina l’esistenza della popolazione. A questo si aggiunge l’ombra insidiosa del narcotraffico, che approfitta della povertà dei giovani attirandoli con false illusioni di guadagno e sradicandoli dalla propria cultura”.

Una Chiesa dal volto amazzonico

“La Dottrina sociale della Chiesa è uno strumento in continuo sviluppo che ci aiuta a leggere i segni dei tempi sotto la guida dello Spirito Santo. In essa, il sapere ancestrale che possedete può incontrare il patrimonio di saggezza della Chiesa, al fine di tutelare i vostri diritti, acquisiti nel corso delle generazioni. La Chiesa ammira la vostra capacità di resistere e di ricominciare. Voi testimoniate il volto del Signore Gesù che non scende dalla croce, ma dà la vita per il suo popolo. Cristo non ci abbandona mai! Cristo è con voi! La Chiesa è con voi e voi ne siete membri! Noi siamo il corpo di Cristo! Gli sforzi della Conferenza Ecclesiale dell’Amazzonia e della Rete Ecclesiale Panamazzonica tendono a configurare sempre più una Chiesa dal volto amazzonico, capace di unire l’annuncio del Vangelo alla promozione dell’ecologia integrale. È vero che gli operai sembrano pochi: il vostro Vicariato, vasto come interi Paesi, conta appena venticinque sacerdoti. Esprimo la mia viva gratitudine alle religiose, ai religiosi e agli animatori pastorali di comunità, laici e laiche che con fedeltà eroica custodiscono la fede nei villaggi più remoti. Dobbiamo sostenere la loro formazione e riconoscere il loro servizio ministeriale. Cari fratelli e sorelle: non siete soli nel vostro cammino. Che Maria Santissima, Madre dell’Amazzonia, vegli sempre su di voi, sulle vostre famiglie e comunità e benedica i vostri sogni. Andate avanti, con coraggio e speranza! Dio benedica l’Amazzonia!”.