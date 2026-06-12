Attualità

Lavoro: in Ue cresce l’occupazione, dell’Italia il maggior incremento

Nel primo trimestre del 2026 il tasso di occupazione nell'Unione europea è salito al 76,3%. L'Italia "guida" la crescita con +0,5%, seguita da Belgio e Cipro (+0,4%)

Di redazione
Foto di Sora Shimazaki: https://www.pexels.com/it-it/foto/ritaglia-i-colleghi-che-si-stringono-la-mano-in-ufficio-5673488/

Migliora il tasso di occupazione nell’Unione europea. Nel primo trimestre del 2026 è salito al 76,3%, aumentando in undici Paesi membri, mentre è rimasto invariato in sei ed è sceso in dieci. L’Italia registra la miglior performance nel periodo considerato (+0,5), seguita da Belgio, Cipro, Lituania, Slovacchia e Svezia – tutti +0,4%. In diminuzione invece in Lettonia (-0,8%), Irlanda (0,7%), Slovenia e Finlandia, entrambe -0,3%.

I segnali positivi

Il mercato del lavoro europeo mostra segnali positivi. Nel primo trimestre del 2026 il tasso di occupazione nell’Ue tra i 20 e i 64 anni è salito al 76,3%, in lieve aumento rispetto al 76,2% dell’ultimo trimestre del 2025. Lo certificano i nuovi dati Eurostat, che registrano anche una riduzione del sottoutilizzo del lavoro – l’indicatore che comprende disoccupati e persone disponibili a lavorare ma senza impiego – sceso dal 11% al 10,9%. Nel complesso l’occupazione è cresciuta in undici Paesi dell’Ue, è rimasta invariata in sei ed è diminuita in dieci.

L’aumento

A guidare la crescita su base trimestrale è l’Italia, che con un incremento di 0,5 punti percentuali segna il miglior risultato tra i Paesi membri nel periodo considerato. Seguono Belgio, Cipro, Lituania, Slovacchia e Svezia, tutti in aumento di 0,4 punti.

Il calo

Le flessioni più marcate sono state registrate in Lettonia (-0,8 punti percentuali) e Irlanda (-0,7), davanti a Slovenia e Finlandia (-0,3).

Fonte Ansa

Articolo precedente
Migranti, l’appello del Papa: “Non dimenticare chi affronta viaggi segnati dalla sofferenza”

ARTICOLI CORRELATI

AUTORE

redazione
redazione

ARTICOLI DI ALTRI AUTORI

Ricevi sempre le ultime notizie

Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.

NEWSLETTER

Stay Connected

Seguici sui nostri social !

Scrivi a In Terris

Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo:

SCEGLI UN'OPZIONE

ARTICOLI RECENTI

ALTRE NOTIZIE