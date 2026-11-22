Un Re che non è un despota, ma un “Maestro in umanità” che si pone dalla parte degli ultimi e degli oppressi, rivelando una giustizia che sostiene la vita, accoglie lo straniero e promuove la dignità di ogni persona. È il cuore della riflessione di Papa Leone XIV all’Angelus nella solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo. Al termine della preghiera mariana, il Pontefice ha rivolto un invito ai giovani in vista della prossima Giornata Mondiale della Gioventù di Seoul esortandoli a essere “miti e umili”, ha espresso vicinanza alla Papua Nuova Guinea e ai Paesi del Pacifico colpiti dalla siccità e ha rinnovato l’appello per la pace nei conflitti, prima di unirsi al tradizionale pranzo con i poveri nel segno della condivisione fraterna.

Le parole del Papa

Cari fratelli e sorelle, buona domenica!

Festeggiamo oggi la solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo: il Vangelo che abbiamo ascoltato ce lo presenta come Signore che rivela il senso autentico della giustizia, attraverso un dialogo in cui tutti sono coinvolti, sia i buoni sia gli empi (cfr Mt 25,31-46). Cristo è il criterio della giustizia perché è l’autore della salvezza: illuminando le nostre relazioni, in Lui se ne rivela la verità contro ogni corruzione. La giustizia, infatti, è ciò che sostiene la vita: come dice il Signore, «ho avuto fame e mi avete dato da mangiare» (v. 35). La giustizia è vincolo di fraternità tra i popoli: ero «straniero e mi avete accolto» (v. 35). La giustizia promuove la dignità umana: ero «nudo e mi avete vestito» (v. 36). La giustizia sana la libertà: «ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (ibid.). Il discorso fatto da Gesù vale per tutti i tempi e per tutti i popoli (cfr v. 32): tutti siamo uguali davanti alla legge di Dio. Colui che ci parla non è un despota che minaccia, né un tiranno che schiaccia col suo potere. È il vero Re, che nella sua onnipotenza ci riscatta; è il vero uomo, Maestro in umanità. Perciò Cristo ci solleva dalla polvere del tempo che passa, rialzando dalla morte tutti i popoli che chiama a nuova vita. In quest’opera, il Figlio è identico al Padre, che crea dal nulla tutte le cose e tutte le vivifica con il suo Spirito Santo. L’unico Dio rivela così la sua giustizia.

Cristo Re dell’Universo

Carissimi, la solennità di Cristo Re è posta al termine dell’anno liturgico perché indica il fine di tutta la storia: l’incontro con Dio, che si realizza nel giudizio universale, cioè nella parola che il Signore rivolge a tutti, per la nostra vita. Questo giudizio, infatti, è la salvezza: la parola che Dio dice al mondo è annuncio di misericordia, è il suo Verbo fatto uomo per noi, Gesù Cristo. Questo stesso giudizio è la condanna di ogni iniquità: «Tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me» (v. 45). Così il Re dell’universo si pone a fianco degli ultimi e degli oppressi, per riscattarli da ogni male. Mentre ne meditiamo bene le parole, ricordiamo l’intento col quale Papa Pio XI istituì la solennità odierna: in un’epoca segnata da tensioni e conflitti, il mio Predecessore volle evidenziare che il Signore della storia è Re di pace e di giustizia per tutti i popoli del mondo. La Chiesa rinnova questo insegnamento come pellegrina tra i secoli, annunciando che il Regno di Dio viene, e durerà per sempre. La Vergine Maria, che veneriamo come regina del cielo, ci accompagni perseveranti in quest’attesa.

Dopo l’Angelus

Cari fratelli e sorelle,

in questa domenica si celebra la Giornata Mondiale della Gioventù nelle Chiese particolari di tutto il mondo. Da oggi i giovani saranno accompagnati dalla parola di Gesù: «Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33), motto della 41ª Giornata Mondiale della Gioventù, in programma ad agosto dell’anno prossimo a Seoul. La vittoria di Cristo non è una vittoria mondana, ma la vittoria di un Re umile che si identifica con gli ultimi. Invito perciò tutti i giovani ad avere il coraggio di essere miti e umili come Cristo. Il suo amore sia la vostra forza! Il mio pensiero e le mie preghiere vanno alle popolazioni della Papua Nuova Guinea e di altri Paesi del Pacifico colpiti dalla siccità. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono per questa emergenza, mentre il mio ringraziamento va a coloro che si adoperano per soccorrere chi più soffre. Preghiamo per le vittime di tanti conflitti che purtroppo continuano a seminare morte e dolore nel mondo, e per i responsabili, affinché si impegnino a trovare presto soluzioni di riconciliazione e di pace.

I saluti

Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini di vari Paesi! Rivolgo un particolare saluto ai membri dell’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, ai bambini del coro dell’Escolanía del Monastero di San Lorenzo de El Escorial e ai loro accompagnatori, e ai diversi gruppi di fedeli provenienti dall’Irlanda e dagli Stati Uniti d’America. Desidero rivolgere un saluto speciale a tutte le monache e i monaci di clausura, che ieri abbiamo ricordato celebrando la Presentazione della Vergine Maria. Grazie della vostra preghiera! Non manchi mai a queste comunità il sostegno necessario. Tra poco avrò il piacere di partecipare al pranzo con i poveri, che a causa del Viaggio apostolico è stato spostato a questa domenica. Vorrei che sia segno di uno stile quotidiano, lo stile della condivisione fraterna, che non lascia nessuno solo nel bisogno. A tutti auguro buona domenica!