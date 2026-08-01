L’appello del Papa ai giovani: “Riaccendete la speranza nei cuori che soffrono”

Un messaggio di coraggio, speranza e testimonianza quello che Papa Leone XIV rivolge ai giovani del Perù riuniti a Chulucanas per la Giornata Nazionale della Gioventù. Proprio nella cittadina dove Robert Francis Prevost iniziò nel 1985 la sua lunga missione nel Paese latinoamericano, il Pontefice affida alle nuove generazioni un compito preciso: essere strumenti di Dio capaci di riaccendere la speranza nei cuori feriti. Nel suo videomessaggio, Leone XIV esorta i giovani ad abbandonare l’individualismo, ad aprirsi alla comunità e a trasformare l’esperienza vissuta in una testimonianza concreta e gioiosa.

Le parole del Santo Padre

“Non abbiate paura di essere strumenti di Dio per riaccendere la speranza di tanti, tanti cuori che soffrono”. È un vero e proprio mandato quello che Papa Leone XIV, attraverso un videomessaggio, affida ai tantissimi giovani del Perù che, dal 30 luglio al 2 agosto, partecipano alla Giornata Nazionale della Gioventù. L’evento, organizzato dalla Commissione Episcopale per i Giovani e i Laici della Conferenza Episcopale Peruviana, si svolge a Chulucanas: un luogo speciale per Robert Francis Prevost che proprio in questa cittadina, nella regione di Piura, nel 1985 ha iniziato la sua missione nella Nazione latino-americano durata oltre vent’anni. Una missione avviata allora in risposta ad una chiamata di Dio. Quello stesso slancio che lo ha contraddistinto Papa Leone lo domanda ora ai tanti ragazzi e alle ragazze che partecipano a questo che è il più importante incontro della gioventù cattolica del Paese, scandito da momenti di festa, preghiera e fraternità.

L’appello

“Grazie di cuore per aver risposto a questa iniziativa, che rinnova e rafforza la vita della Chiesa”, dice il Papa nel videomessaggio. E, soffermandosi sul motto della JNJ del Perù Sii coraggioso, Cristo vive, afferma: “Proprio la certezza della presenza viva del Signore in mezzo a noi è il fuoco interiore che ci spinge a essere coraggiosi e a uscire dalla nostra zona di confort dell’individualismo, per far parte di una comunità di fratelli e sorelle nella fede, per forgiare autentici vincoli di amicizia e testimoniare così che è possibile vivere uniti in Cristo”.

Spalancare i cuori

​L’invito del Pontefice è a “spalancare i vostri cuori per accogliere i doni che il Signore vorrà riversare su di voi in questi giorni”. E ciò che vivrete in questa Giornata, raccomanda ai ragazzi, “non tenetelo solo per voi, che non rimanga solo nelle foto dei vostri cellulari o in video sui social media; condividetelo, riflettetelo con la vostra vita, perché molte persone hanno oggi bisogno di quella testimonianza gioiosa e contagiosa che un giovane innamorato di Cristo può trasmettere”. A conclusione del filmato, Leone affida tutti alla Nostra Signora dell’Evangelizzazione, perché “interceda per voi, affinché siate ‘sale e luce’ di Cristo in questa amata terra peruviana”.

Fonte Vatican News