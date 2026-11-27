La vita sociale in gruppo è un “ingrediente” della longevità di alcune specie di delfini – specificamente i “bottlenose” -, secondo uno studio dell’Università di Queensland. Legami forti e stabili, frutto della socializzazione in grandi gruppi, permettono la condivisione di informazioni e la riproduzione, riferiscono i ricercatori che per oltre tre decenni hanno monitorato decine di tursiopi nella Shark Bay, in Australia occidentale. Gli studiosi hanno anche osservato che, dopo una fase della in cui cercano compagnia, con l’avanzare dell’età i delfini diventano più selettivi.

Lo studio

I delfini che trascorrono più tempo in gruppi sociali grandi e di dimensioni uniformi tendono a vivere più a lungo, secondo uno studio dell’Università del Queensland, pubblicato di PLOS Biology. I delfini “bottlenose” (con naso a bottiglia) possono vivere fino a oltre 50 anni e hanno vite sociali complesse. Trascorrono tempo socializzando in gruppi, prima di declinare più avanti nella vita. E quelli che si mantengono in gruppi sociali più forti e più stabili vivono anche più a lungo. I risultati si basano su quasi 40 anni di dati raccolti nella baia detta Shark Bay, in Western Australia, ottenuti da decine di osservazioni di delfini. I dati rintracciano ciascun individuo – riconoscibile da colore, località e marcature uniche sul dorso e sulla pinna dorsale.

La vita sociale come strategia

I dati – scrive l’autrice dello studio Kelley Meehan dell’Università del Queensland – indicano che le dimensioni dei gruppi possono variare, ma col passare del tempo i delfini tendono a diventare più selettivi sui gruppi a cui si uniscono. La socializzazione consente di formare legami, condividere formazioni e trovare compagni. In ogni fase della vita, i maschi generalmente trascorrono tempo in gruppi più grandi delle femmine. “La vita sociale è la base della loro strategia riproduttiva, che richiede un gruppo di maschi per associarsi a una singola femmina disponibile. E i legami che i maschi hanno nelle loro alleanze sono di grande importanza nel loro successo riproduttivo”, scrive la studiosa.

Fonte Ansa