La sfida della domanda energetica: perché l’efficienza industriale non basta

Le dinamiche delle emissioni globali di anidride carbonica mostrano segnali contrastanti. Sebbene si preveda un lieve calo temporaneo guidato da fattori congiunturali e geopolitici, la tendenza di fondo evidenzia una sfida complessa. L’espansione delle tecnologie pulite come eolico, solare e mobilità elettrica sta progressivamente compensando quote rilevanti di inquinamento, ma la spinta viene attenuata dalla continua crescita della domanda energetica globale. Questo scenario impone un’accelerazione strategica verso una transizione strutturale e duratura per stabilizzare il clima.

Cause del calo temporaneo e ruolo della transizione energetica

Per il 2026 si stima una riduzione dello 0,4% delle emissioni globali di anidride carbonica: un’inversione di tendenza dopo la crescita media annua dello 0,8% tra il 2019 e il 2025. La causa è indicata nell’aumento dei prezzi del petrolio causato alla guerra in Iran. Lo indica lo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, guidato dall’Università britannica dell’East Anglia. Secondo gli autori della ricerca, guidati da Corinne Le Quéré, si tratta di un calo solo temporaneo e non causato da una maggiore diffusione delle fonti di energia rinnovabili e delle tecnologie green. Per questo motivo, secondo gli autori della ricerca, per ridurre in modo stabile le emissioni inquinanti sarà necessario accelerare la transizione energetica. Sebbene le fonti di energia rinnovabili e i veicoli elettrici stiano progressivamente limitando le emissioni globali, i loro effetti vengono contrastati dalla crescente domanda di energia, in particolare nelle economie emergenti.

Distribuzione geografica delle emissioni

Le indicazioni dei ricercatori si basano sui dati relativi alla diffusione di energia solare, eolica e dei veicoli elettrici nel periodo compreso fra il 2019 e il 2025. Su questa base hanno anche elaborato le stime fino al 2028. È emerso così che nel 2025 emissioni inferiori a quelle del 2019 sono state registrate in 59 Paesi, che comunque continuavano a crescere dal punto di vista economico: un incremento del 51% rispetto al periodo 2004-2010, quando solo 39 Stati avevano ridotto le proprie emissioni. Tra i Paesi che hanno visto scendere i livelli di CO2 nel periodo 2019-2025 ci sono quelli europei, Italia compresa, con Stati Uniti, Australia e Giappone accanto a Cile, Arabia Saudita, Venezuela e Sudafrica. Le emissioni sono aumentate progressivamente in Cina, che resta al primo posto per la quantità di emissioni, con il 32%, e dove alcuni settori, come quello del trasporto stradale, sembrano essere vicini a raggiungere il picco. La CO2 continua a salire anche in India e in molti Paesi africani, anche se più lentamente rispetto agli anni precedenti.

Impatto delle rinnovabili

Nel 2025, l’energia solare ed eolica ha compensato circa 4,1 miliardi di tonnellate di CO2. Di queste, circa 2,1 miliardi di tonnellate riguardano la Cina, 0,5 miliardi di tonnellate sia gli Stati Uniti che l’Europa, e 0,3 miliardi di tonnellate l’India. Nello stesso anno, l’elettrificazione dei trasporti ha compensato altri 190 milioni di tonnellate di CO2, per l’82% riconducibili complessivamente a Cina, Usa ed Europa. Le stime elaborate dagli autori dello studio indicano che, nel 2026 la compensazione globale delle emissioni raggiungerà 4,6 miliardi di tonnellate grazie a eolico e solare, e 240 milioni di tonnellate grazie alle auto elettriche. Tuttavia tra 2025 e 2028 la crescente domanda globale di energia potrebbe determinare un aumento delle emissioni pari a 2,59 miliardi di tonnellate. Secondo le tendenze attuali, eolico, solare e veicoli elettrici messi insieme potrebbero riuscire a compensare il 64% di tale incremento, quota che salirebbe all’80% se tali tecnologie si diffondessero più rapidamente rispetto al ritmo attuale.

Fonte Ansa