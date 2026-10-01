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La preghiera di Papa Leone: “Accogliamo e integriamo la cura della salute mentale”

L’intenzione di preghiera per ottobre di Papa Leone, diffusa dalla campagna Prega con il Papa, è dedicata al tema della salute mentale

Di redazione
Papa Leone XIV. Foto © Imagoeconomica

Accogliere la cura della salute mentale, superando stigma e discriminazione. Sono le parole di Papa Leone nell’intenzione di preghiera per il mese di ottobre, dedicata al tema della salute mentale. L’invito è rivolto a tutti i fedeli attraverso la campagna Prega con il Papa, iniziativa del Pope’s Worldwide Prayer Network.

La preghiera

“Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio della vita, Tu conosci l’intimo del nostro cuore, le luci e le ombre che ci abitano, le ferite silenziose che a volte nessuno vede. Oggi Ti presentiamo i nostri fratelli e sorelle che affrontano sfide nella loro salute mentale, che soffrono in solitudine per l’ansia, la depressione o qualsiasi altra malattia mentale. Tu li chiami per nome, con tenerezza, e in Te trovano dignità e speranza. Perdonaci per le volte in cui abbiamo distolto lo sguardo, alimentando lo stigma e la discriminazione verso le persone con malattie mentali. Fa’ che la tua Chiesa sia una casa aperta, uno spazio sicuro dove tutti abbiano un posto, una comunità che accompagna e non esclude, che ascolta senza giudicare e si avvicina senza paura. Ti preghiamo, Signore, per coloro che si prendono cura: professionisti, familiari, volontari, uomini e donne che con pazienza e amore costruiscono ponti di comprensione e consolazione. Dona loro forza e compassione per sostenere. Manda il tuo Spirito su di noi, perché impariamo ad accogliere e integrare la cura della salute mentale nella vita e nella missione delle nostre comunità e di tutta la Chiesa, e così diventiamo un segno vivo della tua misericordia, che non abbandona mai e sempre ristora”.

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