La parità di genere fa bene alle imprese: per 7 su dieci migliori risultati economici

La parità di genere e le politiche della diversità fanno bene alle imprese, ma i progressi registrati nell’ultimo decennio non sono ancora sufficienti. Serve tradurre gli impegni in risultati concreti e misurabili, soprattutto per quanto riguarda la leadership femminile, la parità retributiva e il superamento degli ostacoli legati alle responsabilità di cura e alla segregazione professionale. Lo dice il rapporto dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) “Women in business and management: scaling success”. Se tra il 2013 e il 2025 infatti la quota di imprese con donne nella figura di amministratore delegato sono salite dal 23,4% al 28,3%, queste sono ancora meno di un terzo delle posizioni manageriali a livello mondiale.

I risultati economici

Quasi 7 imprese su 10 registrano un miglioramento dei risultati economici grazie alle iniziative a favore della parità di genere e della diversità. È quanto emerge dal rapporto “Women in business and management: scaling success”, pubblicato oggi dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), sulla base di un’indagine condotta nel 2025 su 11.957 imprese in 99 Paesi.

Leadership femminile

Lo studio rileva progressi nella presenza femminile ai vertici aziendali: tra il 2013 e il 2025, la quota di imprese guidate da una donna presidente del consiglio di amministrazione è passata dal 13,1% al 30,9%, mentre quella con una donna amministratore delegato è salita dal 23,4% al 28,2%. Tuttavia, le donne occupano ancora meno di un terzo delle posizioni manageriali a livello mondiale. Preoccupa soprattutto la distanza tra gli impegni dichiarati e le misure effettivamente realizzate: la percentuale di imprese che attuano iniziative per l’uguaglianza e la diversità è scesa dal 37,4% del 2018 al 26,5% del 2025.

Le priorità

Per il direttore generale dell’Ilo, Gilbert F. Houngbo, è necessario trasformare politiche e impegni in progressi concreti e misurabili. Tra le priorità indicate dal rapporto figurano la promozione della leadership femminile, la parità retributiva e il superamento degli ostacoli legati alle responsabilità di cura e alla segregazione professionale.

Fonte Agensir