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La deforestazione in Amazzonia ai minimi storici

La perdita di vegetazione nell'Amazzonia in Brasile nel 2025 ha toccato il livello più basso dal 1985, ma in quarant'anni persi 54,7 milioni di ettari

Di redazione
Foto di Lloyd Douglas: https://www.pexels.com/it-it/foto/punto-di-riferimento-viaggio-fogliame-giungla-27051147/

Il calo della deforestazione in Amazzonia continua, secondo il rapporto di MapBiomas sulla copertura e l’uso del suolo in Brasile. Nel 2025 si è scesi al minimo – 693mila ettari – di disboscamento, principalmente di vegetazione primaria. I risultati sono possibili per effetto delle politiche di prevenzione e controllo e delle tecniche di monitoraggio satellitare, con le aree protette che custodiscono pressoché la totalità della superficie coperta dalla vegetazione nativa. Nonostante questi progressi, in quarant’anni, da quando è cominciata la serie storica, sono andati persi 54,7 milioni di ettari, mentre la superficie destinata pascoli e coltivazioni è cresciuta del 440%.

Minimo storico

La deforestazione in Amazzonia ha raggiunto nel 2025 il livello più basso dell’intera serie storica, con 693mila ettari di vegetazione persi. È quanto emerge dal rapporto di MapBiomas pubblicato oggi, che analizza l’evoluzione della copertura e dell’uso del suolo in Brasile dal 1985 al 2025. La diminuzione della deforestazione coincide con il rafforzamento delle politiche di prevenzione e controllo, dei sistemi di monitoraggio satellitare e della pianificazione territoriale.

Le aree protette

Il rapporto evidenzia inoltre il ruolo delle aree protette: territori indigeni e unità di conservazione mantengono il 98% della superficie coperta da vegetazione nativa.

I terreni disboscati

Dei terreni disboscati lo scorso anno, 639mila ettari, pari al 92% del totale, erano costituiti da vegetazione primaria, mentre 54mila ettari riguardavano vegetazione secondaria, già modificata dall’attività umana.

Milioni di ettari

Nonostante il calo annuale, tra il 1985 e il 2025 il bioma ha perso complessivamente 54,7 milioni di ettari di vegetazione nativa. Nello stesso periodo, la superficie destinata ad agricoltura e allevamento è cresciuta del 440%, mentre la conversione della vegetazione per attività umane è aumentata del 492%, raggiungendo 74,6 milioni di ettari. Nel 2025, le attività agricole e di allevamento occupavano 65,3 milioni di ettari, pari al 15,5% dell’Amazzonia. Di questi, 50,8 milioni erano destinati ai pascoli e 8,6 milioni all’agricoltura.

Fonte Ansa

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