La deforestazione in Amazzonia ai minimi storici

Il calo della deforestazione in Amazzonia continua, secondo il rapporto di MapBiomas sulla copertura e l’uso del suolo in Brasile. Nel 2025 si è scesi al minimo – 693mila ettari – di disboscamento, principalmente di vegetazione primaria. I risultati sono possibili per effetto delle politiche di prevenzione e controllo e delle tecniche di monitoraggio satellitare, con le aree protette che custodiscono pressoché la totalità della superficie coperta dalla vegetazione nativa. Nonostante questi progressi, in quarant’anni, da quando è cominciata la serie storica, sono andati persi 54,7 milioni di ettari, mentre la superficie destinata pascoli e coltivazioni è cresciuta del 440%.

Minimo storico

La deforestazione in Amazzonia ha raggiunto nel 2025 il livello più basso dell’intera serie storica, con 693mila ettari di vegetazione persi. È quanto emerge dal rapporto di MapBiomas pubblicato oggi, che analizza l’evoluzione della copertura e dell’uso del suolo in Brasile dal 1985 al 2025. La diminuzione della deforestazione coincide con il rafforzamento delle politiche di prevenzione e controllo, dei sistemi di monitoraggio satellitare e della pianificazione territoriale.

Le aree protette

Il rapporto evidenzia inoltre il ruolo delle aree protette: territori indigeni e unità di conservazione mantengono il 98% della superficie coperta da vegetazione nativa.

I terreni disboscati

Dei terreni disboscati lo scorso anno, 639mila ettari, pari al 92% del totale, erano costituiti da vegetazione primaria, mentre 54mila ettari riguardavano vegetazione secondaria, già modificata dall’attività umana.

Milioni di ettari

Nonostante il calo annuale, tra il 1985 e il 2025 il bioma ha perso complessivamente 54,7 milioni di ettari di vegetazione nativa. Nello stesso periodo, la superficie destinata ad agricoltura e allevamento è cresciuta del 440%, mentre la conversione della vegetazione per attività umane è aumentata del 492%, raggiungendo 74,6 milioni di ettari. Nel 2025, le attività agricole e di allevamento occupavano 65,3 milioni di ettari, pari al 15,5% dell’Amazzonia. Di questi, 50,8 milioni erano destinati ai pascoli e 8,6 milioni all’agricoltura.

Fonte Ansa