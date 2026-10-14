La Camera approva ddl caregiver, Locatelli: “Segnale forte e concreto”

L’approvazione alla Camera dei deputati della legge sul riconoscimento dei caregiver è “un segnale forte e concreto”, afferma il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. Con 153 sì l’aula di Montecitorio ha dato il via libera in prima lettura al ddl che prevede il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare e il valore economico della sua attività di cura, prevedendo tutele differenziate in base all’impegno richiesto.

Sì della Camera

L’Aula della Camera ha approvato in prima lettura con 153 sì, 105 no e 4 astenuti il disegno di legge sul riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. Obiettivo è la valorizzazione del caregiver familiare mediante il riconoscimento del suo ruolo e del valore economico della sua attività, con la previsione di sostegni e un coinvolgimento nei processi di valutazione, pianificazione e monitoraggio degli interventi.

“Un segnale forte e concreto”

“Oggi insieme diamo un segnale forte e concreto per la vita di tante persone che amano, che curano e che non vogliono essere sostituite, ma accompagnate dalle istituzioni in questo percorso di amore e di cura”. Lo afferma sui social la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli dopo l’approvazione della legge sui caregiver alla Camera.

Le tutele differenziate

“Questa legge, a tutele differenziate, parte dal garantire un sostegno concreto anche dal punto di vista economico a chi ha un carico di cura 24 ore su 24, e le tutele sono differenziate proprio per questo, per riconoscere tutti i caregiver familiari – spiega – secondo la definizione del famoso comma 255, ma garantendo sostegni e misure ad intensità differente se differente è l’impegno anche nel carico di cura”.

Non si torna indietro

Locatelli ha ringraziato “la Commissione 12ª, il presidente Cappellacci, i relatori del provvedimento Ciocchetti e Panizzut, i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione per il contributo dato nel corso del provvedimento. Ringrazio gli uffici della Commissione, i gruppi parlamentari e del Ministero per il prezioso supporto”. “Ringrazio tutte le associazioni che in questi anni – ha aggiunto – hanno combattuto perché questa legge si potesse concretizzare e tutte le famiglie che ogni giorno superano sfide e difficoltà. Questo è un punto fermo per la dignità della vita e del compito di cura di ogni familiare. Da qui non si tornerà più indietro, ma si potrà solo andare avanti“.

Fonte Ansa