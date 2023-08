Kiev: “Forze ucraine avanzano a Zaporizhzhia, perdite russe a Dnipro”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 549. Kiev annuncia di star avanzando nella regione di Zaporizhzhia – dove è presente la centrale nucleare – e di aver colpito la forza antiaerea russa in Crimea con un nuovo modello di razzo.

Kiev: stiamo avanzando nella regione di Zaporizhzhia

L’esercito ucraino ha guadagnato terreno ieri avanzando nelle operazioni di controffensiva nei pressi di Robotyno, nella regione occidentale di Zaporizhzhia, mentre i comandanti militari russi stanno lanciando l’allarme, poiché l’esercito del Cremlino sta combattendo nell’area senza rinforzi e senza rotazione delle truppe.

Lo afferma lo Stato maggiore di Kiev in un post su Facebook aggiungendo che nelle ultime 24 ore le forze di Kiev hanno eliminato 640 occupanti, portando così le perdite tra i militari russi a circa 260.270 effettivi dall’inizio della guerra.

Kiev: perdite significative dei russi nel delta del Dnipro

La portavoce del centro stampa militare Sud ucraino Nataliya Gumenyuk ha reo noto alla tv pubblica che nella regione meridionale di Kherson le truppe di Kiev stanno operando con successo nel delta del fiume Dnipro distruggendo la “sottoflotta” fluviale russa con la quale il nemico cerca di manovrare tra le isole: “In particolare, si sta lavorando molto sulla distruzione delle armi di grosso calibro”, ha detto, citata da Rbc-Ucraina. Anche secondo l’Istituto statunitense per lo studio della guerra (Isw), gli occupanti russi hanno subito perdite significative a causa del supporto insufficiente sulle isole del delta del Dnipro.

Kiev: colpita antiaerea russa in Crimea con un nuovo modello di razzo

Le forze armate di Kiev hanno distrutto in Crimea il lanciatore russo del sistema antiaereo S-400 Triumph con l’aiuto di un nuovo razzo di fabbricazione ucraina. Lo ha detto il segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale, Oleksiy Danilov. Lo riporta Unian. Secondo Danilov, il missile che ha distrutto il Triumph era “nuovo e assolutamente moderno”. Un razzo, ha aggiunto senza fornire dettagli tecnici, che “si è presentato in modo assolutamente impeccabile”.

Fonte: Ansa