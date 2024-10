Kiev all’Aiea: “Osservatori stranieri a difesa delle centrali nucleari”

L'Ucraina è in trattative con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) per posizionare osservatori stranieri vicino alle sue centrali nucleari. Strasburgo intanto chiede lo scambio di tutti i prigionieri russi e ucraini

Ucraina tratta con Aiea per osservatori stranieri a sue centrali

L’Ucraina è in trattative con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) per posizionare osservatori stranieri vicino alle sue centrali nucleari, mentre circolano voci secondo cui la Russia sta pianificando di attaccare l’infrastruttura che collega gli impianti alla rete energetica del Paese: lo afferma un funzionario del ministero dell’Energia ucraino, citato dai media di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito il 24 settembre che Mosca sta pianificando di colpire tre centrali elettriche, senza specificare quali.

Pioggia di droni ucraini sulla Russia: “Abbattuti 113 su 4 regioni”

Pioggia di droni ucraini stanotte sulla Russia. Il ministero della Difesa di Mosca, citato dall’agenzia di stampa Tass, afferma che le difese aeree hanno abbattuto 113 veicoli senza pilota delle forze di Kiev sulle regioni russe di Belgorod, Voronezh, Kursk e Bryansk.

Strasburgo chiede lo scambio di tutti i prigionieri Kiev-Mosca

L’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa chiede all’unanimità che vi sia uno scambio di tutti i prigionieri, di guerra e civili, tra Russia e Ucraina, e domanda a tutti i governi degli Stati membri e osservatori dell’organizzazione di mettere in atto tutte le misure per ottenere questo risultato. I parlamentari inoltre chiedono che Mosca garantisca alla Croce Rossa l’accesso a tutti i prigionieri ucraini, che si trovino in Russia o nei territori occupati.

Fonte: Ansa