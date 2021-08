Decollerà nel primo pomeriggio da Kabul l’ultimo C-130 italiano del ponte aereo allestito per mettere in salvo i profughi. Secondo quanto appreso dall’ANSA avrà a bordo una cinquantina di afghani ed altro personale; l’arrivo in Italia è previsto per domani mattina. Stasera, invece, giungeranno a Fiumicino altri due velivoli provenienti da Kuwait city, tappa intermedia per i voli dall’Afghanistan, dopo quello atterrato in mattinata con 106 profughi a bordo.

Il C-130 da Kabul

Sul C-130 che decollerà nel pomeriggio, oltre ai cittadini afghani – poco meno di sessanta, secondo quanto si è appreso – vi sarà anche personale del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e della Nato. Se con questo volo si conclude ufficialmente il ponte aereo per il salvataggio dei profughi afghani, una piccola parte del personale italiano resterà ancora qualche giorno a Kabul: si tratta, in particolare, dei militari che hanno gestito e garantito la sicurezza delle operazioni di evacuazione, il cui rientro è invece previsto per il 31 agosto.

Quattro calciatrici di Herat arrivate a Fiumicino

Quattro calciatrici della squadra femminile di Herat sono sbarcate stamani con un volo all’aeroporto di Fiumicino (Roma) dopo l’evacuazione da Kabul, raggiunta dopo giorni di viaggio rischioso. Lo si apprende a Firenze dalla ong Cospe che ha seguito tutte le fasi insieme alle autorità italiane attive sul posto. Con loro ci sono l’allenatore e i familiari tra cui bimbi. Il gruppo è di 15 persone. Altre componenti della squadra non ce l’hanno fatta ad arrivare nella capitale, altre non sono partite da Herat, alcune ben prima dell’occupazione di Kabul da parte dei talebani erano emigrate in Iran.

Oltre 110 morti a Kabul, 28 sono talebani, ma Mujahid smentisce

E’ di oltre 100 morti il bilancio degli attentati all’aeroporto di Kabul di ieri, 26 agosto: lo riporta il Wall Street Journal (Wsj), secondo cui le vittime sono i 13 soldati americani già accertati e almeno 90 cittadini afgani. I talebani non avrebbero subito perdite negli attacchi: lo ha detto il portavoce del gruppo, Zabihullah Mujahid, al servizio della BBC in pashto. “Noi (talebani) non abbiamo subito vittime. L’incidente è avvenuto in un’area controllata dalle forze statunitensi”, ha detto Mujahid. Ma, secondo l’agenzia di stampa Reuters, almeno 28 membri dei talebani avrebbero perso la vita all’aeroporto di Kabul.

Draghi: “Condanno questo orrendo, vile attacco contro persone inermi”

“Condanno questo orrendo, vile attacco contro persone inermi che cercano la libertà”. Lo ha dichiarato ieri sera il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ripreso dal Sir. “Ringrazio tutti gli italiani che ancora si prodigano in questo straordinario sforzo umanitario per salvare i cittadini afghani”, ha aggiunto il premier.

