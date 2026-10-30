Italiani prudenti: il risparmio in risposta all’aumento del costo della vita

Gli italiani si confermano un popolo di risparmiatori, seppure oltre la metà sia soddisfatto della propria situazione economica – i giovani della Gen Z sono i più ottimisti sulle prospettive personali, anche se questo punto di vista tenda a scemare allargando l’orizzonte a livello nazionale. Sei su dieci mantengono i propri risparmi liquidi, mentre uno su quattro investe, prevalentemente a scopo protettivo o progettuale. E’ quanto emerge dall’indagine Acri-Ipsos presentata nella Giornata del risparmio.

Popolo di risparmiatori

Gli italiani restano risparmiatori prudenti, al limite della cautela. Secondo la consueta indagine Acri-Ipsos in occasione della 102esima giornata del Risparmio, il 63% mantiene i risparmi liquidi, mentre il 26% ne investe una piccola parte e l’8% dichiara di averne investito la maggior parte. “Anche quando si sceglie di investire, prevalgono finalità protettive e progettuali rispetto alla sola ricerca di rendimento”. Resta stabile, rispetto allo scorso anno, la quota di italiani in grado di risparmiare senza dover fare troppe rinunce.

Funzione difensiva

La ricerca rileva come dalle risposte degli intervistati “il risparmio sembra avere oggi una funzione principalmente difensiva, quasi obbligata, stante la forte pressione derivante dai rischi di aumento del costo della vita e dal minore potere di acquisto“. Per il 39% degli italiani è una necessità per garantire sicurezza finanziaria, e in seconda battuta un’opportunità per raggiungere specifici obiettivi (27%) oppure una sorta di consuetudine acquisita nel tempo (21%). In ogni caso, più di un italiano su due (58%) pensa di avere la medesima propensione al risparmio dei propri genitori, sebbene sia diffusa la convinzione di non poter risparmiare le medesime somme di denaro; si tratta di una convinzione che cresce al crescere dell’età (50% per la GenZ, 56% per i Millennials, 60% per la GenX (45-64 anni), 70% per i Boomers – over 65 anni).

Il giudizio sulla situazione economica

Italiani spaccati in due nel giudizio sulla propria situazione economica. Dalla ricerca Acri-Ipsos per la giornata del risparmio “la soddisfazione per la propria situazione economica mostra una sostanziale stabilità rispetto allo scorso anno: circa un italiano su due (54%) si dichiara soddisfatto e una quota simile (46%) non lo è.” “Di fatto – si legge – si conferma una valutazione che, come lo scorso anno, evidenzia una marcata polarizzazione dei giudizi degli italiani, stemperando la distanza osservata nel 2024, quando la proporzione tra soddisfatti e insoddisfatti era di due terzi (64%) verso un terzo (36%)”.

L’ottimismo della Gen Z

La Gen Z, i giovani dai 18 ai 29 anni, emerge come più ottimista rispetto agli anziani riguardo alle prospettive economiche personali dalla ricerca Acri-Ipso per la giornata del Risparmio. Secondo la ricerca “è tuttavia preoccupante osservare come i giovani non siano altrettanto ottimisti rispetto alle prospettive economiche a livello locale o nazionale, dal momento che esprimono più frequentemente aspettative di peggioramento rispetto alle altre generazioni”.

Fonte Ansa