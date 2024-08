Italia, mattinata incolore

Non va. Doveva essere la mattinata dove si potevano portare a casa tre medaglie, ed invece l’Italia resta a bocca asciutta. Va vicina al traguardo, ma niente medaglie.

Quattro senza ai piedi del podio

Finisce quarta la barca italiana con Lodo, Abagnale, Vicino e Hohl nella finale del quattro senza. Gli azzurri non erano partiti affatto male, piazzandosi subito in terza posizione, ma il finale di gara è inclemente, con il quartetto azzurro che non riesce a cambiare marcia con la Gran Bretagna che incalza e mette la freccia andando a prendersi il bronzo nella gara vinta dagli Stati Uniti davanti alla Nuova Zelanda.

20 km di marcia senza fortuna

Non si ripete l’oro di Tokyo, sia in campo maschile che femminile. Nella 20 km di marcia, Massimo Stano ha chiuso al quarto posto sfiorando il podio. Prestazione condizionata dall’infortunio di aprile, eppure, nonostante tutto, Stano ha lottato con i denti per portare a casa la medaglia. Ma il cuore e il coraggio non è bastato. E’ partito benissimo, ha tenuto la testa del gruppo a lungo, frenato da un doppio problema alla caviglia nelle battute conclusive, quelle decisive per la medaglia. Alla fine, nella gara vinta dall’ecuadoriano Daniel Pintado davanti al brasiliano Caio Bonfim, si è arreso solo per un secondo allo spagnolo Alvaro Martin, campione del mondo. Una gara maledetta, con Stano uscito a testa altissima.

In lacrime

Sfortunata anche Antonella Palmisano medaglia d’oro a Tokyo, nella 20 km di marcia femminile, costretta al ritiro al tredicesimo chilometro, anche se si è visto fin dalle prime battute che la sua non era la condizione migliore. Ha chiuso in lacrime pensando a quel che poteva essere e non è stato. Vittoria per la cinese Jianyu Yang davanti alla spagnola Maria Perez. Bronzo per l’australiana Montag. Prima delle italiane Eleonora Giorgi, 24esima, mentre Valentina Trapletti ha chiuso al 35esimo posto.

Fioretto donne in semifinale

Errigo, Favaretto e Volpi hanno battuto per 45-14 l’Egitto, e si sono qualificate per la semifinale. Ok anche Ranzetti che accede alla semifinale dei 200 misti, mentre Lorenzo Zazzeri entra in semifinale nei 50 dorso e Leonardo Doplano nei 50 stile. Semifinale anche nel judo con Alice Bellandi che ha battuto la brasiliana Aguyar e poi l’ucraina Lytvynenko. Infine semifinale anche nel tennis con Errani e Paolini che battono ai quarti le britanniche Boulter e Watson.