Istat, aumenta il costo del carrello della spesa

L’Istat ha rilevato che, nel mese di settembre, i prezzi dei beni alimentari e per la cura della casa, hanno subito un incremento su base tendenziale tra lo 0,6% e l’1,1%.

Il dato

Nel mese di settembre “i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona tornano ad accelerare su base tendenziale (da +0,6% a +1,1%), mentre il ritmo di crescita su base annua di quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto si attenua (da +1,1% a +0,6%)”. È quanto stima l’Istat. Secondo le stime preliminari, nel mese di settembre 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,7% su base annua, dal +1,1% del mese precedente.

L’inflazione

A settembre, “l’inflazione acquisita per il 2024 è pari a +1,0% per l’indice generale e a +2,1% per la componente di fondo”. Mentre l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, scende a +1,8% (da +1,9% di agosto) e quella al netto dei soli beni energetici a +1,7% (da +1,8%).

Fonte: Ansa