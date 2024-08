Israele: “Ucciso il capo di Hamas a Jenin”

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 329. L’esercito israeliano ha bombardato parte della Cisgiordania e ha annunciato di aver ucciso il capo di Hamas a Jenin, Wassem Hazem. L’operazione è avvenuta nell’area della Samaria settentrionale. Intanto a Gaza le autorità israeliane hanno concordato una tregua di tre giorni per consentire dal 1° settembre la campagna di vaccinazione antipolio dei bambini.

Idf: colpita una cellula terroristica in Cisgiordania

Un aereo dell’esercito israeliano (Idf) ha colpito nella notte una cellula terroristica nella zona di Jenin, in Cisgiordania, nel corso di un’operazione antiterrorismo: lo rende noto l’Idf su Telegram. Tre terroristi sono stati uccisi in uno scontro a fuoco nel villaggio di Zababida: lo ha specificato questa mattina la radio dell’esercito, come riporta il Jerusalem Post.

Idf: “Ucciso Wassem Hazem, capo di Hamas a Jenin”

Le forze israeliane hanno ucciso nelle ultime ore il capo di Hamas a Jenin (Cisgiordania), Wassem Hazem, e altri due due terroristi che si trovavano con lui: lo hanno reso noto in un comunicato congiunto l’esercito (Idf) , l’agenzia di sicurezza e la polizia del Paese. L’operazione è avvenuta nell’area della Samaria settentrionale. “Hazem era coinvolto nell’esecuzione e nella direzione di attentati con armi da fuoco e bombe, e sviluppava continuamente le attività terroristiche nell’area della Giudea e della Samaria”, si legge nella nota.

Fonte: Ansa