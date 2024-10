Israele ordina evacuazione a Tamnine, zona di Hezbollah in Libano

L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione della zona di Tamnine, nella Bekaa orientale del Libano, in preparazione di un attacco contro strutture legate a Hezbollah. Il portavoce militare ha avvisato i residenti di evacuare immediatamente. Intanto, l’ambasciatrice israeliana in Costa Rica ha accusato l’Iran e il Nicaragua di aver creato una base terroristica in America Centrale, sottolineando la pericolosità del regime di Ortega, alleato dell’Iran. Infine, il capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha minacciato Israele di pesanti ritorsioni se attaccherà obiettivi iraniani.

Israele ordina evacuazione in una zona della Bekaa

L’esercito israeliano ha ordinato l’evacuazione di una zona di Tamanine, nel distretto della Bekaa, nell’est del Libano, in vista di un attacco pianificato. “Avviso urgente ai residenti della regione della Bekaa, in particolare a coloro che si trovano nell’edificio indicato sulla mappa nell’area di Tamnine,” ha dichiarato il portavoce militare Avichay Adraee su X. “Vi trovate vicino a strutture e interessi appartenenti a Hezbollah, che saranno presi di mira dalle Forze di Difesa (esercito) nel prossimo futuro.”

Israele: “Nicaragua e Iran hanno creato una base del terrorismo”

L’ambasciatrice di Israele in Costa Rica, Michal Gur Aryeh, ha accusato i governi di Managua e Teheran di installare in Nicaragua “una base del terrorismo in America Centrale”. “Il regime del dittatore (Daniel) Ortega ha scelto come alleato l’Iran, che è il più grande promotore del terrorismo nel mondo”, ha detto la diplomatica israeliana al quotidiano nicaraguense La Prensa, che ha parte della sua redazione in Costa Rica dopo che le autorità nicaraguensi ne hanno espropriato la sede. “Il terrorismo iraniano va oltre il Medio Oriente. Ad esempio, le armi iraniane vengono utilizzate in Ucraina contro il popolo ucraino. I più grandi attacchi terroristici in America Latina sono stati compiuti dall’Iran a Buenos Aires”, ha aggiunto Aryeh. “Questo è il partner del regime di Ortega, un partner molto molto pericoloso. In effetti, ora abbiamo una base terroristica in America Centrale che è preoccupante, non solo per il Costa Rica, ma per l’intera regione”, ha continuato. Ortega è uno dei principali alleati dell’Iran in America Latina, di cui sostiene il programma nucleare, e ha rotto le relazioni diplomatiche con Israele nell’ambito del conflitto a Gaza.

Capo Guardie Iran: “Colpiremo Israele dolorosamente se attacca”

Il capo delle Guardie rivoluzionarie iraniane Hossein Salami ha avvertito di ulteriori ritorsioni contro Israele se attacca obiettivi iraniani, cosa che Israele ha giurato di fare dopo l’attacco missilistico dell’Iran del 1° ottobre. “Se commettete un errore e attaccate i nostri obiettivi, che siano nella regione o in Iran, vi colpiremo di nuovo dolorosamente”, ha detto Salami al funerale di un generale delle Guardie ucciso in un attacco israeliano insieme al capo di Hezbollah Hassan Nasrallah in Libano il mese scorso.

Fonte: Ansa