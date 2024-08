Israele: “Operazione antiterrorismo nel nord della Cisgiordania”

L'operazione su vasta scala messa in atto da Israele nella Cisgiordania settentrionale dovrebbe durare diversi giorni. Finora sono morte 10 persone vicino Betlemme

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 327. L’esercito di Israele annuncia: “In corso operazione antiterrorismo nel nord della Cisgiordania”. L’operazione su vasta scala dovrebbe durare diversi giorni. Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi in un raid vicino a Betlemme.

Israele: “In corso operazione antiterrorismo nel nord della Cisgiordania”

Le forze di sicurezza dell’Idf hanno avviato “un’operazione di lotta al terrorismo” a Jenin e Tulkarem nel nord della Cisgiordania. Lo scrive su X l’IDF. L’operazione su vasta scala messa in atto da Israele nella Cisgiordania settentrionale dovrebbe durare diversi giorni. Lo riporta il Times of Israel citando fonti militari. L’operazione, viene spiegato, si concentra principalmente nell’area di Tulkarem, ma le truppe stanno svolgendo attivita’ anche a Jenin e vicino a Tubas.

Mezzaluna Rossa, 10 morti in raid Israele in Cisgiordania

Dieci palestinesi sono morti nei raid israeliani nel nord della Cisgiordania occupata: lo ha reso noto la Mezzaluna Rossa. Un portavoce della Mezzaluna Rossa palestinese ha affermato che i 10 palestinesi sono stati uccisi nella notte in raid israeliani su diverse città nel nord della Cisgiordania occupata. Due palestinesi sono stati uccisi nella città di Jenin, quattro nel bombardamento di un’auto in un villaggio vicino e altri quattro in un campo profughi vicino alla città di Toubas, ha detto il portavoce Ahmed Jibril.

Fonte: Ansa