Israele, Onu: veto Usa a dichiarazione Consiglio sicurezza

Gli Stati Uniti hanno ieri nuovamente bloccato l’adozione di una dichiarazione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla crisi in Medio Oriente giudicandola “controproducente”, nel corso di una riunione a porte chiuse che potrebbe però essere seguita nei prossimi giorni da una nuova seduta questa volta pubblica. “I palestinesi hanno chiesto un incontro pubblico” – ha detto una fonte diplomatica -, che potrebbe essere organizzato già domani dalla Cina.

. @TWennesland , UN Special Coordinator for #MiddleEast Peace Process added his voice to calls for calm in the Occupied Palestinian Territory, warning that the situation is “escalating towards a full-scale war”, amid continuing air strikes & rocket attacks https://t.co/ob3U5Xp17i

Nella seconda riunione d’urgenza in tre giorni richiesta da Tunisia, Norvegia e Cina, gli Stati Uniti hanno respinto, come avvenuto lunedì, la proposta di questi Paesi di adottare una dichiarazione che chiedesse una “riduzione dell’escalation, un cessate il fuoco e la ripresa dei negoziati”.

Israele – riporta Ansa – sembra rifiuti qualsiasi coinvolgimento del Consiglio di sicurezza nel conflitto. Washington, il più stretto sostenitore dello Stato ebraico, si sarebbe mosso in questa direzione, secondo diversi diplomatici.

Per gli Usa “il Consiglio di sicurezza mostra la sua preoccupazione incontrandosi, non c’è bisogno di altro”, ha detto una fonte diplomatica. Secondo diverse altre fonti, 14 dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza erano favorevoli all’approvazione del testo proposto.

“Israele ha diritto a difendersi”. Così il presidente Joe Biden, segnalando di aver parlato con il premier israeliano Benjamin Netanyahu e indicando di sperare che il conflitto finisca al più presto. Biden, inoltre, ha intenzione di nominare nelle prossime settimane l’ambasciatore americano in Israele. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, durante il briefing con i cronisti.

“La comunità internazionale deve agire senza indugio per chiedere che Israele cessi i suoi attacchi alla popolazione civile palestinese” e anche fermare i suoi “piani per lo sfollamento forzato e la pulizia etnica dei palestinesi dalla città” di Gerusalemme, ha affermato l’ambasciatore palestinese all’Onu, Riyad Mansour.

Intanto, le ostilità tra Israele e Hamas sono proseguite nella notte e nelle prime ore del mattino di oggi senza soste. I razzi lanciati dalla striscia di Gaza hanno raggiunto per la prima volta il Nord dello Stato ebraico, nella valle di Jezreel, dove hanno suonato le sirene.

È stato aggiornato a 69 il numero dei morti, tra cui 17 minori, dei raid israeliani sulla striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Sanità di Gaza. I feriti dall’inizio dei bombardamenti sono 388, aggiunge la stessa fonte.

We are deeply concerned at the escalation of violence in occupied #Palestine, incl. #EastJerusalem, and #Israel.

We condemn ALL violence and ALL incitement to violence.

No force should be used against those exercising their rights peacefully.

Read 👉 https://t.co/ZftM2ddahx pic.twitter.com/2V4Q50Ay7Y

— UN Human Rights (@UNHumanRights) May 11, 2021