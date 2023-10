Terzo giorno di scontri tra Israele e Hamas, dopo l’attacco sferrato da quest’ultimo sabato mattina all’alba. Le autorità israeliane riferiscono di almeno 600 vittime causate dall’offensiva di Hamas. Gli Stati Uniti si attendono che Israele lanci un’ampia operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore. Stanotte, già colpiti 500 obiettivi.

Israele verso l’operazione via terra a Gaza in 24-48 ore’

Gli Stati Uniti si attendono che Israele lanci un’ampia operazione via terra contro Hamas a Gaza nelle prossime 24-48 ore. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Israele avrebbe chiesto agli Stati Uniti missili per l’Iron Dome, bombe di piccolo diametro, munizioni per mitragliatrici e una maggiore cooperazione nella condivisione di informazioni di intelligence.

Israele: oltre 500 obiettivi colpiti nella notte a Gaza

Più di 500 obiettivi” di Hamas sono stati colpiti nella notte con attacchi aerei e colpi di artiglieria nella Striscia di Gaza. Lo ha annunciato l’esercito israeliano. “Durante la notte, aerei da combattimento, elicotteri, aerei e artiglieria hanno colpito più di 500 obiettivi dei terroristi di Hamas e della Jihad islamica”, ha affermato l’esercito in un comunicato.

Esercito, attaccati da mille terroristi assetati di sangue

“I combattimenti sono ancora in corso nel Sud di Israele, terroristi sono ancora nel Paese, sono entrati circa mille palestinesi assetati di sangue, sono andati casa per casa, edificio per edificio per massacrare civili e militari israeliani. Sfortunatamente la cifra astronomica di 700 israeliani uccisi è destinata a non restare tale. Mai nella storia di Israele ci sono state tante vittime per un solo attacco”, lo ha detto nella notte un portavoce delle Forze di Difesa israeliane pubblicando un video su X.

Fonte: Ansa