Israele abbatte drone sulle alture Golan

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 325. Le Forze di difesa israeliane hanno abbattuto un drone sulle alture del Golan meridionale. Intanto, nulla di fatto a Il Cairo, in Egitto, ai negoziati per arrivare a un cessate il fuoco su Gaza. Hamas ha respinto le nuove condizioni di Israele per un accordo. Gli Usa assicurano nuovi negoziati nei prossimi giorni.

Forze israeliane abbattono drone sospetto su alture Golan

Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno confermato di aver intercettato un “oggetto sospetto” dopo che le sirene di allarme per droni sono suonate nelle alture del Golan meridionale. Lo riferisce “Times of Israel”. L’esercito ha dichiarato che l’oggetto è stato abbattuto con successo “dopo essere stato identificato nello spazio aereo”. Secondo quanto riferito dalla Radio dell’Esercito, i funzionari militari ritengono che l’oggetto sia stato lanciato dalla Siria, un evento piuttosto raro.

Raid israeliano a ovest di Gaza, almeno cinque morti

Almeno cinque palestinesi sono morti a Gaza City a seguito di un raid israeliano nella notte tra domenica e lunedì. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Nell’attacco diverse persone sono rimaste ferite. Il raid si è concentrato su un edificio vicino al Patient’s Friends Hospital nella parte occidentale di Gaza City.

Usa: “Negoziati per la tregua riprenderanno nei prossimi giorni”

I negoziati per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi continueranno dopo che l’incontro del fine settimana non ha risolto tutte le differenze. Lo afferma un funzionario americano, secondo quanto riportato dall’Associated Press sul suo sito. Le trattative continueranno a livelli più bassi nei prossimi giorni nel tentativo di colmare le restanti divergenze.

Fonte: Ansa