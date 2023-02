Iran, studentesse in ospedale dopo aver inalato gas tossico

In Iran, nelle ultime ore, diverse studentesse delle scuole superiori si sono recate in ospedale con sintomi di avvelenamento. Negli ultimi mesi, una serie di attacchi chimici, ha già interessato le studentesse iraniane che avevano denunciato strani odori in diversi istituti scolastici del paese a seguito dei quali si sono ammalate. Il paese, dallo scorso 16 settembre, è lambito da una serie di manifestazioni di protesta, iniziate a Teheran dopo l’uccisione della ventiduenne Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale per aver violato la legge sull’obbligo dell’hijab.



Gli episodi

Almeno 35 studentesse iraniane sono state portate in ospedale dopo avere inalato gas tossico alla scuola superiore Khayyam di Pardis, una città vicina a Teheran. Episodi di questo tipo sono diventati sistematici dal momento che intossicazioni di studentesse erano state riportate anche nei mesi scorsi nelle scuole di altre città, tra cui Qom, Ardebil, Boroujerd, Sari oltre che a Teheran. Video diffusi sui social media mostrano ambulanze arrivare nella scuola superiore di Pardis per soccorrere le studentesse.

Fonte: Ansa