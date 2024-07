L’Iran minaccia Israele: “La vostra destinazione finale è l’annientamento”

L'Iran minaccia Israele: "L'annientamento è la destinazione finale e più vicina per il regime sionista, che ricorre ai crimini solo per sopravvivere"

La guerra in Medio Oriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 288. L’Iran ha condannato i recenti attacchi israeliani a Gaza. Israele ha bombardato un edificio utilizzato da Hamas per attività di auto finanziamento.

Iran: “L’annientamento è la destinazione finale per Israele”

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanani, ha condannato i recenti attacchi israeliani a Gaza, affermando che “l’annientamento è la destinazione finale e più vicina per il regime sionista, che ricorre ai crimini solo per sopravvivere”. “Con false scuse, l’esercito israeliano prende di mira gli edifici educativi di Gaza, come la scuola di Al-falah, attualmente utilizzata per ospitare i palestinesi sfollati”, ha scritto Kanani sul suo account X.

Israele: “Colpiti a Gaza uffici società che finanziava Hamas”

L’esercito israeliano (Idf) ha reso noto di aver colpito ieri un edificio nella zona umanitaria di Deir al-Balah che sarebbe stato utilizzato da una società legata ad Hamas per convogliare fondi al gruppo terroristico. L’edificio ospitava gli uffici della società Elkahira, che secondo l’Idf, era una “parte centrale dell’infrastruttura utilizzata per immagazzinare e trasferire grandi quantità di fondi alle organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza, nonché per svolgere attività terroristiche” fin dall’inizio della guerra. L’esercito ha dichiarato che l’attacco è stato eseguito dopo aver ordinato l’evacuazione dei civili palestinesi nella zona e che un jet da combattimento ha lanciato “munizioni di precisione” nell’attacco, per mitigare i danni ai civili.

Fonte: Ansa