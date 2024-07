Iran: “Israele pagherà per l’assassinio di Haniyeh”

"Il regime sionista affronterà una dura punizione per l'assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh": lo ha affermato la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei

Hamas ha comunicato la morte del suo leader Ismail Haniyeh in un raid israeliano contro la sua residenza a Teheran, in Iran. L’uccisione è stata effettuata con un missile guidato partito da Israele e diretto verso la sua abitazione nella capitale iraniana. Haniyeh, 62 anni, era capo dell’ufficio politico di Hamas dal 2017. Forte la reazioni iraniana così come quella degli alleati sciiti, e si teme un’escalation di violenza nella regione.

Iran: Israele pagherà prezzo pesante per uccisione Haniyeh

Israele pagherà un prezzo pesante per l’assassinio del leader di Hamas: lo ha detto Mohsen Rezai, membro del Consiglio di Presidenza iraniano ed ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie. “Questo martirio è un’altra prova della debolezza della banda criminale di Tel Aviv”, ha aggiunto: “Coloro che pensano che una tale disperata dimostrazione di forza possa compensare la loro debolezza nell’affrontare l’eroica lotta dei palestinesi commettono un errore’.

Il presidente iraniano Pezeshkian: “Faremo pentire Israele”

“La Repubblica islamica dell’Iran difenderà la sua integrità territoriale, il suo onore, e farà pentire gli invasori terroristi della loro azione codarda”. Lo ha affermato il presidente dell’Iran, Massoud Pezeshkian, commentando su X l’uccisione a Teheran del capo dell’ufficio politico di Hamas, Ismail Haniyeh, che in Iran aveva partecipato alla sua cerimonia di insediamento.

Iran, Khamenei: Israele affronterà una punizione severa

“Il regime sionista affronterà una dura punizione per l’assassinio del leader di Hamas Ismail Haniyeh”: lo ha affermato la guida suprema iraniana, ayatollah Ali Khamenei. “Riteniamo sia nostro dovere vendicare il sangue del martire Haniyeh”. “Con questo atto, il regime sionista criminale e terrorista si è preparato una dura punizione”, ha aggiunto Khamenei, citato dall’emittente Press tv.

Fonte: Ansa