Istanbul, Erdogan chiede a Putin e Zelensky di “porre fine a questa tragedia”

Le delegazioni di Russia e Ucraina hanno iniziato i colloqui a Istanbul, con la partecipazione del Presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Lo riferisce Interfax. Il canale televisivo Russia Today ha trasmesso l’inizio della riunione. Erdogan si è rivolto ai negoziatori con un breve discorso prima dei colloqui bilaterali.

“Entrambe le parti hanno legittime preoccupazioni”, ha esordito il presidente turco accogliendo le delegazioni dei negoziatori a Istanbul, invitandoli a “porre fine a questa tragedia” e aggiungendo che, sia il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, sia il presidente russo Vladimir Putin sono “amici preziosi” e che progressi nei negoziati aprirebbero la strada all’incontro tra i leader, che la Turchia potrebbe ospitare. “E’ arrivato il momento in cui i negoziati producano dei risultati concreti”, ha aggiunto Erdogan riportato da Ansa, sottolineando come “i passi avanti fatti nel corso di questi colloqui consentiranno ai leader di Russia e Ucraina di avere un faccia a faccia”.

Negotiations between #Russia and #Ukraine in #Istanbul

Make a note and be prepared what is about to come! #2023 #Erdogan #Selenskij #Putin #RussiaUkraineWar https://t.co/vcR5qGTCco

— A.D. (@InsanEvladi90) March 29, 2022