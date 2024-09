Inizio anno scolastico: Gli auguri di Meloni, La Russa e Fontana agli studenti

"Non datevi limiti, i traguardi sono tutti alla portata di chi decide di impegnarsi sul serio”. Così il premier Meloni, in un post pubblicato in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2024/25

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa e il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana hanno espresso tramite social l’augurio di inizio nuovo anno scolastico. Oggi hanno ripreso posto sui banchi gli studenti di Campania, Sicilia, Molise, Sardegna e Lombardia. Apriranno il 16 settembre le scuole del Lazio, Toscana, Puglia, Liguria, Emilia Romagna, Calabria, Basilicata e Abruzzo. Le Regioni rimanenti hanno iniziato nei giorni precedenti.

Inizio anno scolastico: Meloni agli studenti: “Non datevi limiti”

“Un enorme in bocca al lupo agli studenti italiani che in questi giorni tornano sui banchi di scuola. Non datevi limiti, i traguardi sono tutti alla portata di chi decide di impegnarsi sul serio”. Così il presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, in un post pubblicato su Facebook in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2024/25.

La Russa: “La scuola è il pilastro su cui si costruisce il futuro”

“Oggi si apre un nuovo anno scolastico, un nuovo capitolo nel cammino formativo dei nostri studenti. A tutti loro rivolgo un sentito augurio affinché sia fonte di crescita, conoscenza e ispirazione”. Così il presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, in un post pubblicato su Facebook in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2024/25. “La scuola – rileva la seconda carica dello Stato – rappresenta il pilastro su cui si costruisce il futuro della nostra Nazione, il luogo in cui si coltivano competenze. Auspico che ogni giovane possa affrontare questo percorso con entusiasmo e determinazione, consapevole del valore inestimabile del sapere. Buon inizio a tutti”.

Fontana: “Ogni passo in avanti nello studio è un investimento verso il vostro futuro”

“Cari ragazzi, buon inizio di anno scolastico! Che questo nuovo viaggio sia sereno, pieno di soddisfazioni e ricco di scoperte che vi accompagneranno per tutta la vita. Ogni passo in avanti nello studio è un investimento verso il vostro futuro”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un post condiviso sui propri canali social in occasione dell’inizio dell’anno scolastico 2024/25.

Fonte: Ansa