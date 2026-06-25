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Industria e servizi: stime del fatturato in lieve crescita

I dati Istat evidenziano un aumento congiunturale del fatturato, mentre su base annua i servizi confermano un andamento più dinamico

Di redazione
Foto di Jean Martinelle da Pixabay

Ad aprile il fatturato di industria e servizi mostra segnali contrastanti. Secondo le stime dell’Istat, rispetto a marzo cresce leggermente il valore delle vendite in entrambi i comparti, mentre i volumi diminuiscono nell’industria e aumentano nei servizi. Su base annua prosegue la crescita del fatturato in valore, con performance particolarmente positive per il settore dei servizi.

Il dato

Ad aprile l’Istat stima che il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, aumenti rispetto a marzo dello 0,3% in valore e diminuisca dell’1,0% in volume; per il fatturato dei servizi stima un aumento dello 0,1% in valore e dello 0,3% in volume. Su base annua, il fatturato dell’industria, corretto per gli effetti di calendario, aumenta in valore (+3,2%) e diminuisce in volume (-0,6%). Quello dei servizi, sempre corretto dagli effetti di calendario, aumenta del 4,2% in valore e dell’1,5% in volume.

Fonte Ansa

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