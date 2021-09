Incendio in Maremma, in corso le operazioni di spegnimento

In una zona boschiva del territorio comunale di Gavorrano si è sviluppato un incendio, sono in corso le operazioni di spegnimento

Nel comune di Gavorrano, in provincia di Grosseto, in Maremma è in corso un incendio boschivo le cui fiamme, partite dal bivio di Ravi sulla strada statale Aurelia a causa del vento si sono rapidamente diffuse ad una collina boscosa circostante. Sono attualmente in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio, sotto la direzione della sala operativa regionale, che vedono impiegati sul posto i Vigili del Fuoco, gli operai forestali e un direttore delle operazioni coadiuvati da due elicotteri inviati in loco dal comando regionale. È attualmente in corso la valutazione dell’invio di ulteriori mezzi aerei e personale di terra.

Triplicati gli incendi in Maremma nel 2021

Nel corso del 2021 gli incendi in Maremma sono triplicati, soprattutto nei mesi estivi, in cui vi è un rischio maggiore a causa delle condizioni climatiche avverse come ad esempio le alte temperature, il vento e le precipitazioni scarse. A riprova di ciò sono in funzione tutti i presidi Aib – ossia antincendio boschivo – presenti sul territorio della provincia di Grosseto con l’obiettivo di evitare il ripetersi di incendi come quello avvenuto lo scorso anno a Civitella Paganico che ha incenerito oltre 50 ettari di vegetazione.

In quest’anno in particolare, nella sola Toscana, hanno avuto luogo 88 incendi estesa su una superficie boschiva totale di oltre 77 ettari.

