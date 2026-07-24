Incendio in Spagna al suo apice: il rogo avanza verso l’Escorial

L’emergenza incendi si aggrava in Spagna. Il rogo che brucia a ovest di Madrid, causando l’evacuazione di migliaia di persone, è attualmente al suo apice e impossibile da spegnere, secondo responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale della capitale spagnola Carlos Novillo. Inoltre si sta dirigendo verso l’Escorial, località che ospita un monastero patrimonio dell’Unesco. Domani il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez parteciperà a una riunione d’emergenza al centro di coordinamento dei soccorsi.

Le fiamme avanzano

Il grosso rogo boschivo che sta infuriando a ovest di Madrid, minacciando diverse località e costringendo a numerose evacuazioni di persone, sta avanzando “verso la zona dell’Escorial“, località dove si trova un noto monastero, patrimonio Unesco, che fu residenza del re Filippo II: è quanto spiegato dal prefetto Francisco Martin Aguirre, ripreso dalla Efe. Lo stesso prefetto ha aggiunto che l’Unità militare d’emergenza stabilirà delle “linee di difesa” per proteggere la zona dal fuoco.

L’incendio al suo apice

Un incendio boschivo che infuria nei pressi di Madrid e che ha costretto migliaia di persone a evacuare le proprie abitazioni è ‘”al suo apice” ed è impossibile da controllare: lo ha dichiarato venerdì Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale di Madrid. “L’incendio ha raggiunto il suo momento più critico e attualmente supera la capacità dei vigili del fuoco di contenerlo”, ha detto ai giornalisti.

Evacuati e confinati

Sono in totale 40.000 le persone costrette a evacuare o a restare confinate a causa degli incendi nella regione di Madrid. Lo ha annunciato il prefetto regionale, Francisco Martín Aguirre, descrivendo la situazione come “molto complicata” a causa dei “forti venti”. “Le previsioni indicano che il vento persisterà e che, di conseguenza, l’incendio potrebbe continuare a propagarsi fino a questa sera”, ha avvertito in conferenza stampa, aggiungendo di “non poter escludere ulteriori evacuazioni e confinamenti”.

Sánchez alla riunione di emergenza

Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si recherà domani alle 10 ora italiana al centro di coordinamento dei soccorsi per il grave incendio che ha già devastato 6.000 ettari nella regione di Madrid: lo ha annunciato il suo ufficio. Il capo del governo spagnolo sarà accompagnato dal ministro dell’Interno, Fernando Grande-Marlaska, nel comune di Cenicientos, dove assisterà a una riunione d’emergenza, ha precisato la stessa fonte.

Fonte Ansa