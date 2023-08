Incendi alle Hawaii: 99 vittime nell’isola di Maui

È salito a 99 il bilancio delle vittime accertate degli incendi alle Hawaii. I danni totali stimati ammontano a 5,5 miliardi di dollari.

Le vittime

È salito a 99 vittime accertate il bilancio dell’incendio che ha devastato l’isola di Maui, nelle Hawaii. Con questo bilancio provvisorio, che probabilmente continuerà ad aumentare, quello dell’isola di Maui è diventato l’incendio più letale nella storia degli Usa dal 1918, quando 453 persone morirono in Minnesota e Wisconsin. Il numero delle vittime nell’ arcipelago tropicale ha superato quello del Camp Fire, l’incendio del 2018 in California, che ha praticamente cancellato la piccola città di Paradise dalla mappa e ucciso 86 persone.

I dispersi

Ma la conta dei morti è appena iniziata e le autorità prevedono che il bilancio finale sarà molto più pesante: ci sono ancora un migliaio di dispersi e solo il 3% dell’aerea devastata dalle fiamme è stato per ora perlustrato, anche con l’aiuto dei cani da soccorso. Per questo il capo della polizia di Maui, John Pelletier, ha invitato la popolazione a sottoporsi a test del Dna, in modo da accelerare le difficili identificazioni.

I danni stimati

Si stima che i danni ammontino a 5,5 miliardi di dollari, ma quelli all’ecosistema sono ancora tutti da calcolare. Lo scorso anno i disastri miliardari causati da condizioni meteo estreme, sospinte dal cambiamento climatico, sono stati 18 e sono costati agli Usa 165 miliardi di dollari, oltre alla morte di almeno 474 persone. Al conto di quest’anno manca ancora la stagione degli uragani, che gli esperti prevedono sarà superiore al normale per il riscaldamento degli oceani. Per questo molti chiedono a Biden di proclamare una “emergenza climatica nazionale”.

Fonte: Ansa