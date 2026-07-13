In Italia cresce la space economy: filiera da 3,1 miliardi

Fatturato in crescita, occupazione in aumento ed export in espansione. E il settore dell’economia spaziale italiana, in forte espansione. A Milano si sono tenuti gli stati generali della space economy organizzati dall’intergruppo parlamentare dedicato, tra i partecipanti i ministri Adolfo Urso e Giancarlo Giorgetti.

I dati

Tra il 2021 e il 2024 il fatturato della filiera spaziale è cresciuto da 1,9 a 3,1 miliardi di euro, mentre gli occupati sono aumentati da 5.900 a 8.900 unità. Anche la proiezione internazionale del settore è in costante crescita: l’export dell’aerospazio è aumentato del 23,3% rispetto al 2022 e gli investimenti esteri del 37,1%.

L’evento

In un momento di forte espansione, a Milano sono stati organizzati dall’intergruppo parlamentare per la Space Economy gli stati generali del settore a cui hanno partecipato, tra gli altri, anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Accompagnare la crescita

“Con la legge italiana sulla Space Economy del 2025 il nostro Paese si è dotato di un quadro normativo moderno e tra i più avanzati in Europa. Oggi siamo chiamati a un passo ulteriore – ha commentato il deputato di FdI Andrea Mascaretti, presidente dell’intergruppo parlamentare -. Ossia individuare tutti insieme nuovi strumenti capaci di accompagnare una crescita sempre più veloce del settore, sostenere nel lungo periodo le politiche strategiche spaziali italiane e favorire lo sviluppo del mercato commerciale nazionale della Space Economy”.

Collaborazione per l’innovazione

“L’Italia dispone di una filiera industriale e tecnologica di grande qualità: la sfida – ha osservato Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo – è rendere sempre più stretta la collaborazione tra grandi imprese, pmi, startup e centri di ricerca e favorire la contaminazione e convergenza dell’innovazione spaziale con le tecnologie digitali, l’Intelligenza Artificiale, il super calcolo. Oggi esiste anche una crescente consapevolezza, da parte del mondo finanziario e industriale, che investire nello spazio significa investire in competitività, innovazione e sviluppo. L’Italia ha tutti gli elementi per giocare un ruolo da protagonista a livello globale”.

Fonte Ansa