Il Rosario con i bambini di Papa Leone: “Chiediamo la pace per i piccoli”

I bambini pregano con Papa Leone XIV perché tutti i piccoli abbiano la pace, soprattutto quelli che vivono nelle zone di guerra. La Grotta della Madonna di Lourdes nei Giardini vaticani ha ospitato la recita del Santo Rosario, presieduta del Pontefice, all’interno dell’iniziativa “Un milione di bambini recitano il Rosario”, promossa dalla Fondazione pontificia “Aiuto alla Chiesa che soffre”. Leone XIV ha introdotto la recita del rosario con i bambini

Il saluto

“Carissimi, carissime, buonasera a tutti e benvenuti! Ringrazio Sua Eminenza il Cardinale Koch per il suo saluto, la Fondazione ‘Aiuto alla Chiesa che soffre’, per aver promosso questa iniziativa e per il grande lavoro che svolge, e ringrazio tutti i presenti per essere qui, specialmente voi, bambini, insieme ai vostri genitori e altri familiari, ai sacerdoti e a quanti vi accompagnano. Sono davvero felice di stare con voi!”.

Il dono della pace

“E voi, ragazzi, ditemi: siete contenti di essere venuti? Bene, mi fa piacere. Soprattutto perché stasera ci siamo radunati per staremo insieme con le due persone che ci amano più di chiunque altro. Chi sono? Il Signore Gesù e la sua Mamma, Maria, che non ci lasciano mai soli e che sono sempre vicino a noi. Anche noi li amiamo, vero? Vogliamo dirglielo? Proviamo. Ripetiamo insieme: TI VOGLIO BENE, GESÙ. TI VOGLIO BENE, MARIA. Sì, vi vogliamo bene, Gesù e Maria, e stasera vi chiediamo un dono speciale: la pace per tutti i bambini del mondo, specialmente per quelli che vivono dove c’è la guerra, in tanti Paesi della terra”.

Ringraziare Gesù per i suoi doni

“Lo facciamo con la preghiera del Santo Rosario, che è una preghiera semplice, che tutti possono recitare. Già abbiamo fatto il gesto di offrire dei fiori, segno d’amore. Tra poco accenderemo dei lumi, e penseremo a Gesù in alcuni momenti importanti della sua vita, in cui ha portato luce e pace a tante persone: quando è stato battezzato al fiume Giordano, quando ha trasformato l’acqua in vino alle nozze di Cana, quando ha annunciato il suo Regno, quando ha mostrato la sua gloria sul monte Tabor e quando, nel Cenacolo, durante l’ultima Cena, ci ha lasciato l’Eucaristia. Sono momenti in cui ci ha fatto dei doni meravigliosi, da non dimenticare, e per questo vogliamo dirgli grazie. Facciamo anche questo insieme, ancora una volta. Diciamogli tutti: GRAZIE GESÙ! E chiediamogli con fiducia, tutti uniti: DONACI LA PACE!”.

Un milione di bambini

“Voglio dirvi un’ultima cosa: stasera e in questi giorni non siamo solo noi a pregare. In tutto il mondo, un milione di bambini prega con noi. Un milione! Pensate: cinquanta milioni di ‘Ave Marie’ che salgono in Cielo da tutte le parti e in tutte le lingue della terra chiedendo la pace, e che si uniscono come in un’unica, grandissima corona del Rosario, per abbracciare e stringere tra loro tutti i continenti, le razze e le nazioni del pianeta. Ecco, cari bambini, noi oggi preghiamo con tutti questi amici. E, facendolo, ci impegniamo anche a essere buoni e a comportarci bene – a casa, a scuola, al catechismo, con i genitori, con tutti, anche quando giochiamo e quando facciamo sport –, perché le preghiere devono sempre accompagnarsi con le opere buone, con i gesti d’amore. È così che cresce la pace! Grazie di nuovo a tutti di essere qui. Adesso preghiamo”.