Il ritorno della natura: interventi di ripristino in 149 Paesi

La natura ritorna troppo lentamente, Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente riporta che sono globalmente interessati da interventi di ripristino 252 milioni di ettari in 149 Paesi, ma afferma che per raggiungere l’obiettivo del recupero del 30% degli ecosistemi degradati entro il 2030 gli investimenti annuali vanno portati da 64 a 296 miliardi di dollari nei prossimi anni. Uno sforzo che può inoltre portare alla creazione di oltre trenta milioni di posti di lavoro.

Deboli segnali di ripresa

La natura mostra segnali di ripresa, ma il mondo è ancora lontano dagli obiettivi fissati per il 2030. Secondo il rapporto “Nature’s comeback”, pubblicato oggi dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), insieme alla Fao e alla Convenzione sulla diversità biologica (Cbd), sono attualmente interessati da interventi di ripristino 252 milioni di ettari in 149 Paesi, un’area pari a quella del Kazakistan. Le iniziative censite hanno contribuito alla creazione di oltre un milione di posti di lavoro nel settore ambientale.

La situazione critica

I progressi, tuttavia, non sono sufficienti a garantire il raggiungimento del traguardo globale di sottoporre a ripristino efficace almeno il 30% degli ecosistemi degradati entro il 2030. La situazione è particolarmente critica per gli ambienti d’acqua dolce, per quelli marini e costieri.

Maggiore impegno

Per accelerare gli interventi, il rapporto chiede di aumentare gli investimenti annuali da 64 a 296 miliardi di dollari entro il 2030. Un impegno che, secondo le stime, potrebbe generare fino a 32 milioni di nuovi posti di lavoro a livello globale. “Non stiamo ancora ripristinando la natura alla scala o alla velocità necessarie”, avverte Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’Unep, che invita a trasformare le iniziative esistenti in un’azione sistemica, capace di tutelare gli ecosistemi ancora integri e recuperare quelli degradati. Fondamentali anche il coinvolgimento delle comunità locali e il rispetto dei diritti e delle conoscenze dei popoli indigeni.

Fonte Agensir