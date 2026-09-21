Il ricordo del giudice Rosario Livatino: esempio di fede e giustizia

A trentasei anni dall’assassinio di Rosario Livatino, l’Italia ricorda la figura del magistrato ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. Il giudice agrigentino, oggi Beato, viene commemorato dalle principali istituzioni dello Stato per il rigore con cui interpretò il proprio ruolo e per la coerenza con cui difese la legalità. Nelle parole di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana e Matteo Piantedosi emerge il ricordo di un uomo divenuto simbolo di giustizia, fede e impegno contro la criminalità organizzata. Per onorare la sua memoria e portarne avanti gli insegnamenti, nel 2015, è sorto il “Centro Studi Rosario Livatino”, il quale approfondisce temi riguardanti in prevalenza il diritto alla vita, la famiglia, la libertà religiosa, e i limiti della giurisdizione in un quadro di equilibrio istituzionale.

Il ricordo di Giorgia Meloni

“Trentasei anni fa il giudice Rosario Livatino veniva vigliaccamente assassinato dalla mafia. Un magistrato che portava avanti il suo dovere senza compromessi, che ha difeso la giustizia e la legalità fino all’estremo sacrificio. Oggi ricordiamo ancora una volta il suo coraggio, la sua fede e quella straordinaria coerenza che lo portarono a non arretrare mai davanti alla violenza mafiosa. Aveva 37 anni, rimarrà per sempre un eroe grazie al suo esempio e alla sua rettitudine. L’Italia non dimentica”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

Le parole di Ignazio La Russa

“A trentasei anni dall’assassinio del magistrato Rosario Livatino, il suo esempio continua a parlare alle coscienze di tutti e a rappresentare un riferimento per quanti credono nella giustizia, nella legalità e nella forza delle istituzioni. La sua vita, il suo rigore, il senso profondo del dovere e la fedeltà ai principi nei quali credeva hanno fatto di Livatino una figura simbolo della lotta alla criminalità organizzata e della difesa dello Stato di diritto. Oggi il Senato della Repubblica ne rinnova il ricordo e la gratitudine, con la consapevolezza che il modo più autentico per onorare il suo sacrificio è custodire e rafforzare, ogni giorno, i valori per i quali ha dato la vita”. Lo scrive sui suoi canali social, il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Il messaggio di Lorenzo Fontana

“36 anni fa, in un vile agguato, la mafia ha ucciso il giudice Livatino, uomo di fede e di giustizia. Il suo sacrificio e il suo esempio richiamano tutti all’impegno costante contro ogni forma di criminalità. Il Beato Rosario Livatino ha lottato per la legalità, affermando i valori cristiani. Mantenere vivo il suo ricordo è un dovere”. Lo scrive sui social, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Il ricordo di Matteo Piantedosi

“Un magistrato rigoroso che scelse di affrontare la criminalità organizzata e le sue logiche di violenza e complicità, nella convinzione che la legalità non è un principio astratto, ma una scelta quotidiana, fatta di coerenza e coraggio”. Con un post su X il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ricorda il giudice Rosario Livatino ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990. E scrive: “a distanza di 36 anni la forza del suo esempio continua a ispirare le nuove generazioni di magistrati, le forze dell’ordine e tutti i cittadini impegnati per il riscatto dei propri territori”.

Fonte Ansa