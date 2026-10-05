Il permafrost si scioglie e i ghiacciai arretrano: l’Oceano Artico passa dal bianco al blu

La regione artica sta cambiando colore a una velocità mai vista prima a causa del riscaldamento globale, passando dal bianco al blu. L’allarme lo lancia la direttrice dell’Istituto polare norvegese intervenendo alla Conferenza Nazionale Polare ospitata nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche a Roma. La studiosa avverte che il permafrost, lo strato di terreno perennemente ghiacciato, si sta sciogliendo e i ghiacciaia arretrano, alterando gli equilibri dell’area. Brekke esorta ad anticipare il prossimo Anno Polare Internazionale, per comprendere la trasformazione in atto e prendere contromisure.

L’Artico diventa blu

Il riscaldamento globale sta trasformando la regione artica a un ritmo senza precedenti e l’Oceano Artico sta perdendo il suo colore bianco per diventare blu: lo ha detto Camilla Brekke, direttrice dell’Istituto polare norvegese, in occasione della prima Conferenza Nazionale Polare inaugurata oggi a Roma, presso la sede del Cnr. La ricercatrice ha esortato la comunità scientifica internazionale a unire le forze in vista del prossimo Anno polare internazionale, previsto per il 2032-2033.

“Nell’Artico si possono osservare cambiamenti drastici del paesaggio a occhio nudo, di anno in anno. Emerge un nuovo scenario man mano che il permafrost si scioglie e i ghiacciai arretrano, rendendo difficile il lavoro sul campo per i ricercatori”, ha detto Brekke all’ANSA.

Trasformazione rapida

Si tratta di una trasformazione rapida e visibile che sta modificando il paesaggio, con l’Oceano Artico che passa dal bianco a un colore prevalentemente blu; un cambiamento che rende l’area più accessibile al turismo e ai trasporti, alterandone profondamente gli equilibri.

L’anno polare

Brekke ha inoltre lanciato un appello a partecipare al quinto Anno polare internazionale, in programma per il 2032-2033; le edizioni precedenti si erano svolte a intervalli di 50 anni. “Dobbiamo anticiparlo, a soli 15 anni di distanza dal precedente, perché le regioni polari stanno cambiando a una velocità allarmante”, ha aggiunto Brekke. “È importante comprendere- ha proseguito – che le regioni polari sono luoghi vitali per l’intero pianeta, il nostro sistema di raffreddamento, ed è fondamentale capire cosa stia accadendo per poter elaborare previsioni accurate e adottare le opportune contromisure”.

Fonte Ansa