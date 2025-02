Il Papa agli Artisti: “Siete chiamati a rivelare la Verità e la Bellezza”

Santa Messa per il Giubileo degli Artisti questa mattina nella Basilica di San Pietro in Vaticano. L’Eucaristia è stata presieduta dal Card. José Tolentino de Mendonça, Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, poiché Papa Francesco è ricoverato al Policlinico Gemelli per accertamenti visto il perdurare dei suoi problemi respiratori. Il Cardinal Tolentino nell’aprire la celebrazione eucaristica ha voluto rivolgere un pensiero e una preghiera al Santo Padre nella Domenica che la Liturgia dedica alle Beatitudini

Il Vangelo delle Beatitudini

Nel corso della sua omelia, il Prefetto ha dato la lettura del testo che era stato preparato dal Pontefice che si sofferma sullo stupore delle Beatitudini, parole che ribaltano la logica del mondo e che ci invitano a guardare oltre e a vedere la bellezza persino nella fragilità e nella sofferenza.

La seconda parte del Vangelo contiene parole dure: “Guai a voi, ricchi, che siete sazi, che ora ridete…”. C’è un contrasto tra il “beati voi” e il “guai a voi”, che ci invita a discernere dove rivolgere la nostra attenzione.

“Voi artisti siete chiamati a rivelare la verità e la bellezza e dare voce a chi non ha voce, trasformare il dolore in speranza”

L’artista ci deve aiutare a non smarrire la via della speranza, che si “intreccia con il dramma dell’esistenza umana, un fuoco che brucia e illumina come la parola di Dio”.

L’arte è un incontro con il mistero, con la bellezza che ci supera, il dolore che ci interroga, la verità che ci chiama.

L’Artista con la sua opera compie un discernimento e aiuta gli altri a discernere tra differenti echi di questo mondo. Gli uomini e le donne di cultura sono chiamati a rivalutare questi echi e la strada su cui ci conducono. Ci sono canti di sirene che seducono e richiami alla verità più vera. “Vi è richiesta una sapienza per distinguere ciò che è solido come albero piantato lungo corsi d’acqua ed è capace di dare frutto”.

Gli Artisti, custodi delle Beatitudini

L’invito del Papa agli artisti è a vivere le Beatitudini. “Vedo in voi dei custodi delle Beatitudini. Viviamo in un epoca in cui nuovi muri si alzano, in cui le differenze diventano pretesto per la divisione, anziché occasione di arricchimento reciproco. Ma voi, donne e uomini di cultura siete chiamati a costruire ponti, a illuminare menti e a scaldare i cuori.

L’arte è una necessità dello spirito. Educare alla bellezza significa educare alla speranza che non è mai separata dal dramma dell’esistenza, attraverso le fatiche del vivere e le sfide di questo nostro tempo. Il mondo ha bisogno di artisti profetici e di intellettuali virtuosi. La vostra arte sia l’annuncio di un mondo nuovo. Il vostro dono è una chiamata e una vocazione. Rispondete con generosità e con amore”.