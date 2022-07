Il ministro russo Shoigu a Istanbul per firmare l’accordo sul grano

Svolta nella crisi del grano ucraino: oggi ad Istanbul viene firmato quello che sarà il primo vero accordo sui corridoi nel Mar Nero per l’esportazione di cereali dai porti dell’Ucraina.

Secondo le stime, circa 25 milioni di tonnellate di grano e altri cereali sono bloccate nei porti ucraini. Un blocco che ha provocato una crisi alimentare e migratoria mondiale.

L’accordo sul grano a Istanbul

Ad annunciare l’imminente accordo è stato l’ufficio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, mediatore dell’intesa che verrà sottoscritta dalle delegazioni russa e ucraina nel Palazzo Dolmabahce, sullo Stretto del Bosforo. E’ presente anche il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

“L’accordo sull’esportazione di grano, di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare globale, sarà firmato a Istanbul sotto gli auspici del presidente Erdogan e del segretario generale dell’Onu Guterres insieme alle delegazioni ucraina e russa”, ha affermato il portavoce del leader turco Ibrahim Kalin.

Il membro della delegazione di Kiev per i negoziati, Rustem Umerov, ha fatto sapere che le spedizioni potrebbero riprendere da tre porti sotto il pieno controllo ucraino, ovvero Odessa, Pivdennyi e Chornomorsk, scrive SkyTg24.

Shoigu arrivato a Istanbul

Il ministro della Difesa russo Sergej Shoigu è arrivato a Istanbul per firmare l’accordo sul grano raggiunto tra Russia, Ucraina e Onu con la mediazione della Turchia. Lo riferisce la Tass che riporta Haberturk tv.

Gli Usa plaudono all’accordo Mosca-Kiev sul grano

Gli Stati Uniti plaudono all’accordo, mediato dalla Turchia, per esportare il grano dai porti ucraini ed esortano la Russia ad attuarlo. “Accogliamo con favore l’annuncio di questa intesa in linea di principio, ma ciò su cui ci stiamo concentrando ora è ritenere Mosca responsabile per l’attuazione di questo accordo e per aver consentito al grano ucraino di raggiungere i mercati mondiali“, ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price.

Accordo Mosca-Kiev: in calo i prezzi di grano e frumento

Nel giorno dell’accordo tra Mosca e Kiev che sblocca le esportazioni attraverso i porti sul Mar Nero, il prezzo del frumento torna i livelli precedenti l’invasione. Il grano tenero viene scambiato a 784,5 dollari per ogni singola unità contrattuale da 5mila staia (-2,64%) come il 16 febbraio, una settimana prima dell’attacco di Mosca a Kiev. Analoga la dinamica del grano duro (-2,32% a 841,25 dollari per 5mila staia), poco sotto la chiusura del 18 febbraio.

