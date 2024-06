Il G7 rilancia il supporto occidentale a Kiev

Nella bozza di dichiarazione finale congiunta visionata dall’Afp, i leader del G7, hanno rimarcato la necessità di “sostenere l’Ucraina” per “tutto il tempo necessario. Nelle scorse ore, quindici Paesi, tra cui l’Italia e gli Stati Uniti, hanno firmato un accordo di sicurezza con Kiev.

La promessa

Il G7 promette di “sostenere” l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”. È quanto si legge nella bozza di dichiarazione finale de vertice in corso in Puglia, visionata dall’AFP. Nel testo si ribadiscono “sforzi collettivi per disarmare e prosciugare i finanziamenti del complesso militare-industriale russo”. “Siamo uniti nel sostenere la lotta dell’Ucraina per la libertà e la ricostruzione finché necessario”, affermano i Capi di Stato e di governo, secondo quanto si legge nel documento.

Fonte: Ansa