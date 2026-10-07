Il beato Rosario Livatino proclamato Patrono dei magistrati italiani

Il beato Rosario Angelo Livatino è stato ufficialmente proclamato Patrono dei magistrati italiani. La decisione è giunta con un decreto del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti datato 7 ottobre 2026, accogliendo il percorso sostenuto con decisione dalla Conferenza Episcopale Italiana e promosso dall’apposito Comitato. Riconosciuto come un punto di riferimento etico e spirituale per tutti coloro che operano nel mondo della giustizia, il “giudice ragazzino” — ucciso dalla mafia nel 1990 e beatificato nel 2021 — viene indicato dalla Chiesa come un modello capace di unire il rigore professionale alla testimonianza evangelica. Come ha ricordato il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, Livatino è stato un autentico servitore dello Stato in grado di coniugare la scienza giuridica con l’etica cristiana, guidando l’atto del giudicare attraverso il discernimento, la fede e la carità.

Il nuovo Patrono

Il beato Rosario Angelo Livatino, con decreto del 7 ottobre 2026, è stato dichiarato dal Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei sacramenti Patrono dei magistrati italiani. In tutte le fasi dell’iter di discernimento e approvazione, i vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del Comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. “Il giudice Livatino si è distinto quale autentico uomo di legge e fedele servitore dello Stato. Nel suo servizio alla collettività, è stato capace di contemperare nell’esercizio delle sue funzioni la verità con la carità, la scienza giuridica con l’etica cristiana e l’atto del giudicare con un discernimento illuminato dalla fede e dalla preghiera”, sottolinea il card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Cei.

Fonte Ansa