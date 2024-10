Quattro soldati israeliani sono morti e sette sono rimasti feriti in un attacco con drone da parte di Hezbollah su una base militare nel nord di Israele. Hezbollah ha minacciato nuovi attacchi se Israele continuerà la sua offensiva in Libano. Nel frattempo, gli attacchi israeliani nel sud del Libano hanno provocato diversi feriti e danni, colpendo città vicine a Sidone e Tiro.

Hezbollah attacca base militare israeliana: uccisi 4 soldati

Quattro soldati israeliani sono morti nell’attacco Hezbollah con un drone lanciato su una base militare adiacente a Binyamina, nel nord del Paese. Lo ha detto l’esercito israeliano (Idf), precisando che altri 7 militari sono rimasti gravemente feriti. Tutti i feriti sono stati evacuati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. “I loro nomi saranno resi noti in seguito. L’episodio è in fase di esame”, aggiunge l’Idf. Gli Hezbollah libanesi hanno poi minacciato Israele di altri attacchi se continuerà la sua offensiva in Libano. Si è trattato dell’attacco più mortale avvenuto in Israele da quando Hezbollah e l’esercito israeliano sono entrati in guerra aperta il 23 settembre.

Diversi feriti in nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano

Diverse persone sono rimaste ferite in Libano in vari attacchi israeliani di terra e via aerea sul sud del Paese. Lo ha riferito l’ agenzia di stampa statale libanese National News Agency (Nna). I jet israeliani, riferisce Nna, hanno colpito la città di Maghdoucheh vicino a Sidone, mentre l’artiglieria ha preso di mira le città di Ayta Ash-Shaab, Ramyeh e Qouzah nella provincia di Nabatieh. Gli attacchi aerei hanno preso di mira anche le città di Naqoura, Chamaa e Tayr Harfa nella provincia di Tiro. A Marjayoun, l’esercito israeliano ha bombardato la città di Markaba e ha condotto un attacco aereo contro la città di Taybeh, secondo l’agenzia libanese. Israele ha lanciato massicci attacchi aerei in tutto il Libano contro quelli che afferma essere obiettivi di Hezbollah dal 23 settembre, uccidendo almeno 1.488 persone, ferendone oltre 4.297 e sfollando oltre 1,34 milioni di persone. E’ di ieri una controffensiva libanese che la difesa israeliana non è riuscita a contrastare, accusando 4 soldati morti e 7 feriti gravi, oltre a decine di civili feriti.

Fonte: Ansa