Harris: “Sarò un presidente diverso da Biden”. Ma Trump è in vantaggio

Harris, la mia presidenza non sarà continuazione Biden

“La mia presidenza non sarà la continuazione di Joe Biden. Come ogni nuovo presidente porterò le mie esperienze e le mie nuove idee. Sono una nuova generazione di leadership”. E’ il messaggio lanciato da Kamala Harris nel corso di una combattiva intervista a Fox durata quasi mezz’ora con Bret Baier. Incalzata come prima domanda sull’immigrazione, la vicepresidente ha puntato il dito contro Trump per aver fatto naufragare l’accordo raggiunto in Congresso. “Ha preferito correre” la sua campagna sull’immigrazione “invece che risolvere il problema”, ha spiegato definendo l’ex presidente “instabile”. “Il nostro sistema dell’immigrazione è rotto, dobbiamo essere onesti su questo. La nostra attenzione deve essere sul risolvere il problema”, ha aggiunto. A Baier che le faceva vedere un suo video passato in cui affermava di voler usare i soldi dei contribuenti per interventi chirurgici per i detenuti transgender, Harris ha risposto notando come un recente articolo del New York Times ha messo in evidenza che tali tipi di interventi sono stati eseguiti durante l’amministrazione Trump. “Seguirò la legge, e questa legge è stata seguita anche da Trump”, ha osservato.

“Incrollabile impegno” a Israele

La vicepresidente ha quindi incalzato a sua volta Baier per un video a suo avviso ingannevole su Donald Trump in cui venivano nascosti i commenti dell’ex presidente sui “nemici dentro” il Paese più pericolosi di quelli all’esterno. “Questa è una democrazia, e un presidente degli Stati Uniti dovrebbe essere in grado di gestire le critiche”, ha detto. Sulla politica estera, Harris ha sottolineato la minaccia posta dall’Iran e ribadito il suo “incrollabile impegno” a Israele. Prima dell’intervista a Fox dalla Pennsylvania, Harris ha tenuto un comizio con a fianco 100 repubblicani che la sostengono. Trump è una persona che ha “rifiutato di accettare il risultato delle giuste elezioni” del 2020 e ha scatenato una rivolta il 6 gennaio a Capitol Hill “minacciando anche la vita del suo vicepresidente”. Trump – ha osservato – ha violato la costituzione per questo “non deve essere più presidente. Mai più”.

Sondaggio Fox, Trump in vantaggio di due punti su Harris

Donald Trump è avanti di due punti a Kamala Harris. Secondo un sondaggio di Fox, l’ex presidente ha il 50% dei consensi e la vicepresidente il 48%.

