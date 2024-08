Harris: “Dobbiamo ottenere un cessate il fuoco a Gaza”

La vicepresidente degli Stati Uniti ha risposto alle domande dei reporter sui colloqui di pace in corso

La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, Nel corso di un evento elettorale, rispondendo alle domande dei cronisti presenti, ha rimarcato l’importanza di ottenere un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi dai colloqui in corso per Gaza.

La dichiarazione

“Non parlerò prima di lui, ma vi dirò che queste conversazioni sono in corso, e non molliamo, continueremo a lavorare duramente su questo. Dobbiamo ottenere un cessate il fuoco, e dobbiamo liberare quegli ostaggi”: così Kamala Harris durante un evento elettorale ha risposto ai reporter sui colloqui per Gaza.

Fonte: Ansa