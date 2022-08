Guterres: “Relegare armi atomiche alla storia”. Team Aiea a Zaporizhzhia

La comunità globale dovrebbe “relegare alla storia le armi nucleari, una volta per tutte”. Lo afferma il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in post su Twitter in occasione della Giornata internazionale contro i test nucleari che si celebra oggi, Guterres ha scritto che “il nostro mondo è stato tenuto in ostaggio” da questo tipo di armi “troppo a lungo”.

“Tali dispositivi di morte non garantiscono vittoria o sicurezza: per come sono progettati il loro unico risultato è la distruzione. Garantiamo la fine dei test per sempre e consegniamo le armi nucleari alla storia, una volta per tutte”, è l’appello del segretario dell’Onu.

Our world has been held hostage by nuclear weapons long enough.

These devices of death guarantee no victory or safety. By design, their only result is destruction.

Let’s ensure the end of testing forever, and consign nuclear weapons to history – once and for all.

— António Guterres (@antonioguterres) August 28, 2022