Guterres: “Il potere più grande è costruire un futuro per tutti”

Un appello alla pace e alla cooperazione, di fronte ai conflitti, ai rischi e alle opportunità dello sviluppo tecnologico e della corsa al contrasto agli effetti del cambiamento climatico. Nell’ultimo discorso del suo mandato, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres si è rivolto ai partecipanti all’81esima Assemblea Generale presenti al Palazzo di Vetro, sede dell’Onu, lasciando questo messaggio in eredità.

De-escalation in Medio Oriente

“In tutto il Medio Oriente, i conflitti si stanno moltiplicando a catena. Faccio appello ai leader presenti in quest’aula affinché sfruttino al meglio questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo. Lanciamo insieme un messaggio chiaro: i combattimenti devono cessare, gli aiuti umanitari devono poter fluire, e i diritti e le libertà di navigazione devono essere pienamente ripristinati, in conformità con il diritto internazionale“. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres aprendo i lavori dell’81esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro nell’ultimo discorso del suo mandato. “Non possiamo permettere che la soluzione dei due stati” tra Israele e Palestina “scompaia davanti ai nostri occhi”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres all’Assemblea Generale, fra l’applauso dell’aula.

La guerra in Ucraina

“In Ucraina, l’invasione su vasta scala da parte della Russia ha trascinato un paese sovrano in una guerra brutale, in palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. I civili continuano a perdere la vita anche lontano dal fronte. Soprattutto in Ucraina, ma più di recente anche in alcune aree della Russia, abitazioni, infrastrutture energetiche, idriche e sistemi di trasporto sono stati ripetutamente presi di mira, mettendo a rischio le catene di approvvigionamento alimentare ed energetico a livello globale”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel suo discorso in Assemblea Generale.

Riformare il Consiglio di sicurezza

“Dobbiamo riformare il Consiglio di Sicurezza affinché rispecchi il mondo attuale. L’esempio più eclatante è l’Africa: oggi non dispone ancora di un seggio permanente. Un Consiglio di Sicurezza del 21esimo secolo privo di una rappresentanza africana permanente è ingiusto e indifendibile. Questa situazione deve cambiare”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel suo discorso in Assemblea Generale, ricevendo diversi applausi dalla sala.

La parità di genere all’Onu

“Sono orgoglioso di comunicare oggi che le Nazioni Unite hanno raggiunto, per la prima volta nella storia, la parità di genere ai vertici dirigenziali, in tutte le sedi centrali e tra tutto il personale professionale. Ci siamo riusciti abbattendo barriere, mettendo in discussione pregiudizi e rifiutandoci di accettare l’idea che il potere debba necessariamente avere sempre lo stesso volto. In ogni fase del percorso, non abbiamo mai rinunciato alla qualità e alla competenza. L’uguaglianza non è un sogno: è una scelta. Se l’Onu può cambiare, possono farlo anche i governi”. Lo ha detto il segretario generale Antonio Guterres.

L’ambiente

Il segretario generale dell’Onu nel suo discorso all’Assemblea Generale ha accusato i giganti del petrolio di trattare l’atmosfera come “una discarica a cielo aperto“.

Regole e trasparenza per l’Intelligenza artificiale

“L’Ia rappresenta una svolta epocale e offre enormi potenzialità. Il pericolo non è la tecnologia in sé, ma una tecnologia priva di responsabilità, processi decisionali privi di trasparenza. E questo pericolo non può essere sottovalutato. Sono proprio gli sviluppatori che creano questi sistemi a lanciare l’allarme. I governi devono assumersi le proprie responsabilità”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres all’Assemblea Generale. Quindi ha sottolineato che “dobbiamo lavorare a un quadro multilaterale per la gestione dei rischi legati all’Ia, sostenuto da una supervisione credibile e indipendente. L’intelligenza artificiale deve essere plasmata dall’umanità, con l’umanità e per tutta l’umanità”. “Affermiamo con una sola voce: i bambini non devono mai diventare cavie per sistemi non regolamentati – ha aggiunto – E stabiliamo con fermezza che le decisioni di vita o di morte non devono mai essere delegate alle macchine. I robot killer non devono trovare posto nel nostro futuro”.

Il potere più grande

“Dopo dieci anni, nutro una convinzione ancora più forte rispetto a quando sono arrivato: il potere più grande non è quello di dominare, ma di costruire un futuro che funzioni per tutti“. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres nel discorso in Assemblea Generale, l’ultimo del suo mandato. “Il nostro futuro comune dipenderà dalla capacità dell’umanità di governare il potere con saggezza, facendo rispettare la legge prima che l’impunità diventi la norma, ponendo fine alle guerre prima che distruggano intere generazioni. Il primo gennaio, quando non sarò più segretario generale, siatene certi: ovunque io sia continuerò a sostenere con forza la convinzione che la pace sia possibile, che la dignità umana sia universale, che la forza del diritto debba prevalere sulla legge del più forte. Continuerò a difendere i valori della Carta delle Nazioni Unite”.

Fonte Ansa