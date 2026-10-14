Guerre e clima, allarme Cesvi: “645 milioni di persone hanno sofferto la fame”

Dopo quasi due decenni di continui miglioramenti, la lotta contro la fame nel mondo subisce una drammatica battuta d’arresto. Nel 2025, ben 645 milioni di persone hanno sofferto la fame, guidate dall’effetto combinato di conflitti armati ed eventi climatici estremi. È quanto emerge dal rapporto Indice Globale della Fame 2026 (GHI), curato per l’Italia da CESVI. Il prezzo più alto è pagato dai bambini: 35,5 milioni hanno sofferto di malnutrizione acuta. Nel 2025 la carestia è stata confermata contemporaneamente in Gaza e Sudan, mentre nel 2026 il rischio si estende a Somalia e Sud Sudan. A peggiorare il quadro contribuiscono le minacce del fenomeno El Niño, le tensioni geopolitiche internazionali e i drastici tagli agli aiuti umanitari. L’instabilità globale e l’assenza di sicurezza alimentare si alimentano a vicenda: il rapporto sottolinea con forza la necessità di interventi tempestivi, prevenzione diplomatica e sistemi di monitoraggio efficaci per arrestare questa emergenza globale.

Il dato

Dopo quasi vent’anni di progressi la fame nel mondo torna a crescere rispetto al 2018. Nel 2025, 645 milioni di persone – quasi l’intera popolazione dell’Europa – hanno sofferto la fame. Tra questi, 147,4 milioni si trovano in 19 Paesi sconvolti da conflitti e 87,5 milioni in 16 Paesi colpiti da eventi climatici estremi. E il conto rischia di salire: il nuovo El Niño potrebbe portare alla fame acuta altri 49 milioni di persone entro la fine del 2027. È il quadro che emerge dall’Indice Globale della Fame 2026 (Global Hunger Index – Ghi), tra i principali rapporti internazionali sulla misurazione della fame nel mondo, curato da Cesvi per l’edizione italiana e redatto da Welthungerhilfe (Whh), Institute for International Law of Peace and Armed Conflict (Ifhv) e Helvetas.

La malnutrizione acuta

A pagare il prezzo più alto sono i bambini: nel 2025, in 35,5 milioni hanno sofferto di malnutrizione acuta, quasi 10 milioni nella forma più grave. Nello stesso anno, per la prima volta, la carestia è stata confermata in due contesti contemporaneamente, la Striscia di Gaza e il Sudan, e nel 2026 il rischio di carestia riguarda anche altri tre Paesi: Somalia, Sud Sudan e Sudan. Dal rapporto emerge che la fame è allarmante in 8 Paesi – Burundi, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Madagascar, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Yemen – e grave in 36; in 32 Paesi il livello di fame è più alto che nel 2018.

Fonte Ansa