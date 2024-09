Guerra in Ucraina, Zelensky: “Il nostro piano per la vittoria è pronto”

La guerra in Ucraina giunge al giorno 939. Zelensky è certo di avere un piano per la vittoria da presentare agli Usa. Harris e Trump dovrebbero incontrarlo la prossima settimana. La Bielorussia si è detta pronta a cooperare con l’Ucraina. Intanto, un bombardamento russo ha ucciso due persone nella regione di Sumy.

Zelensky: “Il nostro piano per la vittoria è pronto”

“Posso dire che il nostro piano per la vittoria è preparato completamente. Tutto è stato elaborato a fondo. La cosa più importante ora è avere la determinazione di attuarlo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Non c’è alternativa alla pace, nessun congelamento della guerra, o altre manipolazioni che sposterebbero semplicemente l’aggressione russa a un’altra fase. Abbiamo bisogno di una sicurezza affidabile e duratura per l’Ucraina e, per estensione, per tutta l’Europa. È ciò per cui stiamo lavorando”, ha aggiunto.

Harris e Trump incontreranno probabilmente Zelensky

Kamala Harris e Donald Trump dovrebbero incontrare Volodymyr Zelensky la prossima settimana. Il presidente ucraino sarà infatti negli Stati Uniti per parlare a una riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulla guerra nel suo Paese e aveva detto ad agosto che voleva presentare un piano di pace a Joe Biden, Kamala Harris e Donald Trump. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca ha detto che “probabilmente”incontrerà il leader ucraino e lo stesso ha affermato il portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby.

Kiev: “Due morti e due feriti negli attacchi russi a Sumy”

Un bombardamento di artiglieria russa ha ucciso due persone e ne ha ferite altre due nella comunità di Krasnopillia, nella regione di Sumy. Lo riferisce l’amministrazione militare della regione ucraina citata da Ukrinform.

Lukashenko: “La Bielorussia è pronta a cooperare con l’Ucraina”

La Bielorussia è pronta a cooperare con l’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente del Paese, Alexander Lukashenko. “Non offendiamo nessuno. Siamo pronti a cooperare con l’Ucraina secondo gli stessi principi come con la Repubblica di Donetsk”, ha dichiarato Lukashenko, citato dall’agenzia di stampa bielorussa Belta.

Fonte: Ansa